外資買超669億…買盤青睞高息ETF及聯電、鴻海 但這檔主動ETF竟遭大賣

台股5月第1個交易日大漲，盤中及收盤指數、上漲點數都創歷史新高，終場收40,705.14點，大漲1,778.51點，三大法人同步買超，外資買超669.76億元，統計外資買賣超個股發現，買超元大高股息（0056）58,594張最多，高息ETF大獲外資買盤青睞，但竟賣超主動統一台股增長（00981A）34,831張，高居賣超冠軍。

在美伊戰爭有望喊停、美國龍頭大廠財報報喜等多項利多激勵下，台股4日再度由科技權值股領軍上攻，早盤以39,228.39點開高走高，盤中一度衝達40,755.52點，飆漲1,828.89點，寫歷史新高，終場收在40,705.14點，上漲 1,778.51點，創歷史新高。

權王台積電（2330）早盤以2,200元開出，一度衝達2,285元，上漲150元，創盤中上漲金額第一名，終場收在2,275元，上漲140元，為收盤上漲金額最高，漲幅6.56%，影響大盤指數約1,197點；聯發科（2454）一開盤就跳空以漲停板2,870元開出後鎖死到收盤，創歷史新高價，上漲260元，漲幅9.96%，影響大盤指數約142點。

統計三大法人買超780.34億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超669.76億元，投信買超21.18億元；自營商買超（合計）89.41億元，其中自營商（自行買賣）買超14.27億元、自營商（避險）買超89.41億元。

統計外資買賣超前十名個股，賣超前十名中，ETF占4檔，其中有3檔是高息型，另外，買超群創（3481）40,503張居第二名，買超華邦電（2344）38,897張，聯電（2303）及鴻海（2317）也獲外資買超；賣超前十名中，主動式ETF占2檔，旺宏（2337）也遭外資賣超27,857張。

玉山科技島基金(原：PGIM保德信科技島基金)經理人王偉哲指出，台股大漲，主要受惠於川普宣稱將終止對伊朗的行動，市場解讀有利於油價與通膨回溫，進而影響聯準會資金動向，加上主計總處最新公布第1季GDP概估數高達13.69%，創39年來新高，反映出口與投資動能火熱，及美國科技巨頭財報成長優於預期，推升台股直接突破4萬點大關。

王偉哲進一步表示，與上個財季的預估上限相比，本季美科技巨頭四大CSP今年在人工智慧領域的資本支出，由6,700億美元上調至7,250億美元，雖然部分原因來自於零組件價格上漲，但也反映出零組件漲價並不影響四大CSP的資本支出計畫，對於相關台廠供應商來說不啻為價量齊漲的利多消息。

除了四大CSP業者資本支出持續投入，王偉哲分析，包括新加入的Apple、OpenAI、Tesla等對AI的投入資金也相當可觀，根據Dell’Oro研調機構，估計四大CSP與新加入之龍頭企業的資本支出，將於2028年超過1兆美金，2025年至2028年的年均複合成長率達20%。

王偉哲還說明，不僅台股科技股一枝獨秀，從上周美股在超級央行周、中東局勢及企業財報公布多重因素影響下，也可看出市場資金更傾向集中於能提供明確未來收益動能的產業，其中，半導體股因與AI、資料中心等長期成長趨勢緊密相關，整體而言，半導體子行業的收益預期成長高於大盤平均水準，提振市場對AI晶片需求的信心，激勵近期費半指數漲幅遠優於整體市場，台灣一向與美股科技股高度連動，在此環境下給予再度挹注台股多方氣勢。

外資買超前十名。（資料來源：證交所）

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