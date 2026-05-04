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00982A最新配息0.64元 預估年化配息率11.6%

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
群益投信官網最新配息公告顯示，主動群益台灣強棒（00982A）本次預估每股配發金額為0.64元，預估單次配息率約2.9%、年化配息率近11.6%。記者曾原信／攝影
群益投信官網最新配息公告顯示，主動群益台灣強棒（00982A）本次預估每股配發金額為0.64元，預估單次配息率約2.9%、年化配息率近11.6%。記者曾原信／攝影

5月除息的台股ETF陸續公告配息資訊，根據群益投信官網最新配息公告顯示，主動群益台灣強棒（00982A）本次預估每股配發金額為0.64元，預估單次配息率約2.9%、年化配息率近11.6%。除息日訂於5月19日，想參與00982A本次領息的投資人，最晚須在5月18日買進，收益分配發放日訂於6月12日。

財務管理專家指出，目前市面上已有四檔主動式台股ETF有配息紀錄，分為00980A、00981A、00982A以及00984A，若就這四檔產品最近一次配息表現來看，又以00982A最令人驚豔，本次配息金額0.64元，較前期的0.377元，調升0.263元，金額成長幅度近7成，預估年化配息率達11.6%，配息金額與年化配息率皆創下自身與整體主動式台股ETF新高紀錄，可說是主動式台股ETF配息王。

財富管理專家說，觀察00982A上市以來的配息紀錄，呈現季季調升，且過去幾次配息皆順利填息。從績效表現來看，今年來雖然市場大小波動不斷，包括美國關稅餘波、美伊衝突等，00982A在主動靈活操作與精準選股下，今年來含息報酬表現近54.41%，明顯優於大盤的40.54%，可說是讓持有的投資人息利雙收。

市場法人表示，隨著美伊衝突稍有緩解，加上AI需求持續暢旺，特別是AI伺服器及零組件族群表現強勢，抵銷了外部環境的不確定性，台股多頭趨勢有望延續，呈現產業多點開花的健康輪動格局，包括先進製程、電源管理、AI基礎建設、低軌衛星、光通訊INP基板等類股表現值得留意，主動式台股ETF正是投資人可多加運用的工具，透過經理人與研究團隊主動挖掘市場潛在投資機會，進行主動配置來尋求創造超額報酬的機會，也能因應不同市況，更快的調整投資組合來應對。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

配息 台股

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