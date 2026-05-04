00891股價&配息創成立以來新高 本次配息1.25元 預估年化配息率15.3%

楚狂人指出，投資00981A需考量三大風險，包括台積電25%持股的被動限制、經理人的操作風格變化，以及信任經理人的潛在信仰效果。投資者應審慎評估持股邏輯，避免決策淪為純粹的信仰行為。

2026-05-04 14:13