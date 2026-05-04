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00891股價&配息創成立以來新高 本次配息1.25元 預估年化配息率15.3%
中信關鍵半導體ETF（00891）4日大漲5.8%，主要受第一大成分股台積電（2330）上漲逾6%；第二大與第三大成分股聯發科（2454）、日月光投控（3711）連袂漲停帶動。此外，00891股價以及配息雙雙創下成立以來新高，本次配息1.25元，以今日收盤價32.75元計算 預估年化配息率高達15.3%
00891經理人張圭慧說明，00891前十大成分股涵蓋台積電、聯發科、日月光投控、健策（3653）、信驊（5274）、旺矽（6223）、聯電（2303）、創意（3443）、力旺（3529）、穎崴（6515）等關鍵企業，橫跨晶圓代工、IC設計、封測與測試介面，其中台積電權重逾四成，加上聯發科與日月光投控，前三大成分股占比約55%。
當權值股領軍上攻時，相關配置更能貼近指數走勢。面對指數屢創新高，張圭慧建議投資人可透過台股ETF分批布局、紀律加碼方式，避免單筆追高；尤其當市場由少數權值推動時，短線波動可能放大，但若AI算力投資、半導體升級與資料中心基建趨勢延續，中長期仍有機會維持偏多架構。
00891本次除息日為5月19日，想參與除息的投資人，須於5月18日前買進並持有。配息發放日為6月12日。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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