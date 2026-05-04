主動式ETF「皮克敏」 00988A奪同類成交量王、股價創新高

近期台股雖仍受國際市場不確定性影響呈現震盪格局，但隨著上周科技巨頭財報表現、聯準會利率決策等激勵下，美股持續創高，進一步帶動台股呈現高檔走勢。台股4日開高走高，站上4萬點大關，加權指數收在40,705.14點。主動式ETF表現宛如皮克敏遍地開花，其中海外主動式ETF中，主動統一全球創新（00988A）收盤價18元創歷史新高，成交量更為同類ETF最高，今年以來股價漲幅超過78%。

主動統一全球創新受美股及台股表現激勵，股價最後收在18元，創下歷史新高紀錄，成交量67,782張則居海外主動式ETF第一名。其他海外主動式ETF包含主動中信ARK創新（00983A）、主動元大AI新經濟（00990A）等收盤也有超過5.5%漲幅的表現。

進一步觀察績效表現，根據 CMoney 統計，主動統一全球創新今年以來漲幅超過78%，居所有主動式ETF之冠，近一月、近三月績效也是同類型ETF第一名。

觀察主動統一全球創新投資組合配置，聚焦長期潛力與產業競爭優勢的核心企業，包含AI、半導體、光通訊、雲端基礎建設等族群，其中第一大持股為光通訊龍頭 Lumentum（LITE），AI 伺服器需求激增，市場評估公司訂單能見度已達2028 年，後市可期。

主動統一全球創新經理人陳意婷表示，雖美伊戰爭的地緣政治風險仍存在，但市場普遍認為，戰爭對股市的影響有望趨於鈍化，關注焦點將回歸基本面。產業方面，建議可持續關注AI能源基建、國防及衛星等供應鏈表現，後市建議可持續關注5月中即將舉行的中美會談內容，預期短線股市將呈現震盪向上格局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。