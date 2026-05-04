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千金股領軍飆 四檔主動式台股ETF單日漲幅逾5%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
千金股飆，14檔主動式台股ETF股價表現。（資料來源：CMoney）
千金股飆，14檔主動式台股ETF股價表現。（資料來源：CMoney）

台積電（2330）、聯發科（2454）等高價半導體股猛攻上揚，帶動台股上市千金股來到27檔，高價千金股更成為4日盤面表現最為亮眼的族群， 14檔主動式台股ETF全數收紅，四檔單日漲幅逾5%，配包括：主動台新優勢成長（00987A）、主動第一金台股優（00994A）、主動中信台灣卓越（00995A）及主動國泰動能高息（00400A），這四檔主動式台股ETF持股配置千金股皆逾五成以上。

台股5月4日在台積電領軍上揚下，大盤飆出1,778點漲點，漲幅則達4.57%，台股收盤再攻歷史高價關卡，達40,705點，其中，包括：聯發科、智邦（2345）、創意（3443）等千金股都飆出漲停，其他像是台達電（2308）、台光電（2383）、金像電（2368）、奇鋐（3017）、致茂（2360）等高價股也都有積極的漲勢。統計5月4日27檔上市千金股中，僅四檔小跌，有八檔漲幅逾5%，其他各檔漲幅在1%至4%間。

法人觀察，14檔主動式台股ETF全數配置有上市千金股，其中，九檔配置千金股逾50%以上，其中，單日漲幅逾5%的四檔主動式台股ETF，以主動第一金台股優持有千金股比重達72%最多。主動第一金台股優ETF經理人張正中指出，這波台股攻高，政府利多政策支持，美國AI雲端業者持續釋放需求，加上主要高價股多為AI題材概念。

張正中提醒，台股經歷4月高檔震盪，帶來類股良性輪動，長線持續看好受惠AI剛性需求，如：先進製程、伺服器、記憶體，及AI邊緣算等標的，投資人參與千金股的門檻較高，透過主動式ETF能以較親民的價格掌握千金股投資機會外，還能結合經理人選股，參與更多產業面正向、股價動能積極的優質標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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