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台灣主動式ETF滿週年 市場規模衝破5000億元

中央社／ 台北4日電

台灣首檔主動式ETF掛牌屆滿1週年，短短1年時間，主動式ETF成為台股投資新主流，累計台股目前已有近30檔主動式ETF掛牌，整體市場規模突破新台幣5000億元。

台灣首檔主動式ETF主動野村台灣優選（00980A）2025年5月5日掛牌上市，今天舉行1週年慶祝記者會，野村投信總經理黃宏治在會中回顧，去年這個時候，剛好碰上美國對等關稅造成全球股災，對照今天台股收盤首度站上4萬點大關，主動式ETF見證這段過程。

繼2024年的高股息ETF和2025年的市值型ETF掀起風潮，主動式ETF成為今年最火熱的台股投資新顯學，其中熱門的主動統一台股增長（00981A），4月初資產規模才剛突破1000億元，短短1個月，00981A最新市值已升抵2389億元。

黃宏治認為，台灣主動式ETF快速發展，是所有投信業者共同努力的成果，綜觀目前上市的所有台股主動式ETF績效，全部打敗市場大盤，讓投資人感受到主動式ETF的優勢，用資金表達認同。

主動式與被動式ETF最大不同，在於傳統被動式ETF是被動追蹤指數，而主動式ETF有專業經理人負責操盤。根據台灣證券交易所介紹，主動式ETF是基金經理人基於特定投資目標與策略，主動建構投資組合，並進行操作、調整，期能超越大盤指數等績效指標或達到特定投資目標，並在證券交易所上市交易的開放式基金。

投顧業高層主管分析，隨著台股頻創新高，衝破4萬點大關，吸引投資人湧入股市，惟台股衝高後，選股難度跟著升高；尤其現在有許多千金股、甚至萬金股，股價高不可攀，不少投資人選擇透過主動式ETF參與台股投資。

其次，這波台股大漲主要由AI驅動，並非雨露均霑，不同類股、個股表現分化嚴重。由於AI各項新技術進展、變化快速，主動式ETF有專業經理人和團隊負責操盤，在市場多頭時更容易跟上市場脈動，也是主動式ETF獲得投資人青睞的重要原因之一。

由於市場火熱，投信業者前仆後繼，像是統一投信打鐵趁熱，最新推出的00981A姐妹作統一台股升級50主動式ETF（00403A）未演先轟動，還沒掛牌，4月底開募就吸金超過800億元，隨00403A預計5月12日掛牌，正準備進場布建持股，可望為台股注入資金動能。

此外，野村投信旗下主動野村台灣高息（00999A）5日將掛牌，富邦投信旗下台灣龍耀主動式ETF（00405A）也暫訂5月中旬開募，愈來愈多主動式ETF市場生力軍紛紛加入，市場熱度持續發燒。

康和證券總經理陳志豪提醒，主動式ETF已經有點變成巨獸，隨規模快速擴大，大量資金追逐少數熱門股，對於台股可能造成助漲助跌。

其次，不同於傳統共同基金，ETF規定每天必須揭露投資組合，資訊透明度過高，如同每天盤後報名牌，可能造成資金更加高度集中。

黃宏治認為，市場資金確實有明顯熱一些，不過關鍵根本還是在基本面，受惠這波AI基礎建設持續擴大，台灣相關硬體業者成為主要受惠者，許多台股企業的成長性高的嚇人，獲利快速上修，基本面有跟上，翹翹板並未失衡，看好主動式ETF市場將伴隨台股一起繼續成長。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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