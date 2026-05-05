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0050成分股大洗牌！台積電權重逾6成…網：越來越多「沒聽過」的公司

聯合新聞網／ 綜合報導
元大台灣50（0050）最新成分股權重出爐，台積電佔比高達61.06%，引網友熱議，傳產股逐漸被新興科技取代。圖／本報資料照片
元大台灣50（0050）最新成分股權重出爐，台積電佔比高達61.06%，引網友熱議，傳產股逐漸被新興科技取代。圖／本報資料照片

元大台灣50（0050）最新成分股權重出爐，引發投資人熱烈討論。根據最新資料，台積電權重已高達61.06%，遠遠領先第二名台達電的4.92%，呈現高度集中現象，也讓不少網友直言「0050就是台積電＋其他」。

觀察此次成分股變化，不少投資人發現，0050內部結構已悄悄「大換血」。一名網友在PTT轉貼消息指出，許多過去熟悉的傳產或大型企業逐漸被擠到後段，甚至被剔除，取而代之的是一批股價高、與AI產業相關的新興科技公司。像是欣興等個股，短時間內市值大幅提升，反映AI浪潮對台股結構的影響。

進一步來看，台塑集團在0050中的存在感明顯下降，目前僅剩南亞、南亞科、台塑與台塑化等少數公司留在榜內，且權重多落在中後段，顯示傳產地位已被科技股取代。相對地，台積電、聯發科、台達電、鴻海等電子權值股仍穩居前段，主導整體指數表現。

原PO表示，看到越來越多「沒聽過」的公司進入成分股，代表市場正在快速輪動與重新洗牌，尤其AI產業帶動資金集中，使高價電子股快速竄升，進而改變0050的組成結構

不過，網友對此現象看法分歧。一派認為0050本質就是被動追蹤市值前50大公司，權重自然會隨市場變化調整，「這就是被動ETF的精髓」，不應過度解讀；也有人指出，台積電權重過高，使0050幾乎與單壓台積電差異不大，質疑「不如直接買2330」。

另一派則對成分股內容提出質疑，特別是金融股與部分傳產股仍占一定比例，被批評為「拖油瓶」，認為在AI主導行情下，這些產業成長性不足，恐影響整體報酬率。有網友直言「金融股就是累贅」、「中鋼還在很神奇」，甚至出現「0050買GG送垃圾」等激烈評論。

此外，也有投資人從策略角度分析，認為0050的價值在於分散風險與長期調整機制，而非追求短期最大報酬。隨著市場變化，成分股將持續汰弱留強，投資人不需過度擔心單一公司影響。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台達電 台積電 0050元大台灣50 聯發科 欣興 ETF 成分股

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