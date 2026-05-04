台股4萬點...股息價差雙賺！00961、00878年化配息率雙雙破10%
台股受惠美股創歷史新高帶動，自4月以來整體漲幅已高達24.58%，今（4）日五月開盤首日，大盤更展現凌厲氣勢，指數開高走高，一舉突破40,000點大關。
終場狂飆1,778.51點，收在40,705.14點，盤中最高達40,755.52點，指數與漲點雙創史上新高；市場量價齊揚，成交金額放大至新台幣1兆68.87億元，權王台積電更飆漲140元，收在2,275元天價。
儘管大盤熱度破表，偏好現金流的存股族仍然「有福了」！綜觀5月即將除息的ETF陣容，整體表現超級亮眼，多檔高股息ETF年化配息率依然高達10%至13%，在台股創高之際，成為市場中最吸睛的焦點。
本月除息秀中最受矚目的，莫過於月配息的FT臺灣永續高息（00961）。
00961今公告5月配息，預計每單位配發0.108元，以今日收盤價10.37元計算，單次預估配息率為1.04%，年化配息率高達12.5%。
法人指出，00961憑藉精準的選股邏輯，成功跟上這波台股多頭漲勢，股市漲多順利轉化為豐厚的資本利得，過去多次配息皆達10%水準，且歷次都有順利填息，展現「股息、價差雙賺」的強大底氣。
提醒投資人，00961最後買進日為5月18日，5月19日除息，預計6月11日發放。
此外，擁有百萬股民的國泰永續高股息（00878）同樣大放異彩，本次季配息0.66元，年化配息率達10.10%，穩居雙位數俱樂部。
其他股票型ETF也維持穩健的現金流，如群益科技高息成長（00946）年化配息率約5.85%、富邦臺灣優質高息（00730）5.19%、元大台灣價值高息（00940）5.13%，以及統一台灣高息動能（00939）的5.01%。
不僅高股息ETF表現亮眼，債券型ETF也為投資人挹注穩定活水。
群益優選非投等債（00953B）年化配息率達7.55%領跑，大華投等美債15Y+（00959B）6.16%、大華優利美A債15（00984B）6.03%及統一ESG投等債15+（00966B）5.89%緊追在後。
整體而言，5月除息ETF百花齊放，在台股狂飆的行情中，高息族群不僅提供優渥的現金流，更展現強勁的資本利得潛力，持續吸引買盤湧入。
|分類
|代號
|股票名稱
|收盤價（元）
|配息頻率
|配息金額（元）
|年化配息率（%）
|股票型
|00961
|FT臺灣永續高息
|10.37
|月配
|0.108
|12.5%
|00878
|國泰永續高股息
|26.15
|季配
|0.66
|10.10%
|00946
|群益科技高息成長
|11.9
|月配
|0.058
|5.85%
|00730
|富邦臺灣優質高息
|25.43
|月配
|0.11
|5.19%
|00940
|元大台灣價值高息
|10.53
|月配
|0.045
|5.13%
|00939
|統一台灣高息動能
|17.24
|月配
|0.072
|5.01%
|債券型
|00953B
|群益優選非投等債
|9.69
|月配
|0.061
|7.55%
|00959B
|大華投等美債15Y+
|9.35
|月配
|0.048
|6.16%
|00984B
|大華優利美A債15
|16.31
|月配
|0.082
|6.03%
|00966B
|統一ESG投等債15+
|13.86
|月配
|0.068
|5.89%
|00985B
|群益ESG投等債0-5
|10.25
|月配
|0.048
|5.62%
|00986B
|FT金融債10+
|9.89
|月配
|0.043
|5.22%
|00982B
|FT投資級債20+
|9.82
|月配
|0.042
|5.13%
|00983B
|大華優利美公債20
|15.69
|月配
|0.064
|4.89%
資料來源：CMoney 資料日期：截至2026.05.04
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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