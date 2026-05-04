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台股4萬點...股息價差雙賺！00961、00878年化配息率雙雙破10%

聯合新聞網／ 綜合報導
隨著台股站上4萬點，存股市場的競爭也進入白熱化。00878憑藉百萬股民的規模與10.10%的配息率穩住龍頭地位，而00961則以月配息與高達12%以上的息率挑戰市場眼球。台股示意圖／中央社
隨著台股站上4萬點，存股市場的競爭也進入白熱化。00878憑藉百萬股民的規模與10.10%的配息率穩住龍頭地位，而00961則以月配息與高達12%以上的息率挑戰市場眼球。台股示意圖／中央社

台股受惠美股創歷史新高帶動，自4月以來整體漲幅已高達24.58%，今（4）日五月開盤首日，大盤更展現凌厲氣勢，指數開高走高，一舉突破40,000點大關。

終場狂飆1,778.51點，收在40,705.14點，盤中最高達40,755.52點，指數與漲點雙創史上新高；市場量價齊揚，成交金額放大至新台幣1兆68.87億元，權王台積電更飆漲140元，收在2,275元天價。

儘管大盤熱度破表，偏好現金流的存股族仍然「有福了」！綜觀5月即將除息的ETF陣容，整體表現超級亮眼，多檔高股息ETF年化配息率依然高達10%至13%，在台股創高之際，成為市場中最吸睛的焦點。

本月除息秀中最受矚目的，莫過於月配息的FT臺灣永續高息（00961）。

00961今公告5月配息，預計每單位配發0.108元，以今日收盤價10.37元計算，單次預估配息率為1.04%，年化配息率高達12.5%。

法人指出，00961憑藉精準的選股邏輯，成功跟上這波台股多頭漲勢，股市漲多順利轉化為豐厚的資本利得，過去多次配息皆達10%水準，且歷次都有順利填息，展現「股息、價差雙賺」的強大底氣。

提醒投資人，00961最後買進日為5月18日，5月19日除息，預計6月11日發放。

此外，擁有百萬股民的國泰永續高股息（00878）同樣大放異彩，本次季配息0.66元，年化配息率達10.10%，穩居雙位數俱樂部。

其他股票型ETF也維持穩健的現金流，如群益科技高息成長（00946）年化配息率約5.85%、富邦臺灣優質高息（00730）5.19%、元大台灣價值高息（00940）5.13%，以及統一台灣高息動能（00939）的5.01%。

不僅高股息ETF表現亮眼，債券型ETF也為投資人挹注穩定活水。

群益優選非投等債（00953B）年化配息率達7.55%領跑，大華投等美債15Y+（00959B）6.16%、大華優利美A債15（00984B）6.03%及統一ESG投等債15+（00966B）5.89%緊追在後。

整體而言，5月除息ETF百花齊放，在台股狂飆的行情中，高息族群不僅提供優渥的現金流，更展現強勁的資本利得潛力，持續吸引買盤湧入。

分類代號股票名稱收盤價（元）配息頻率配息金額（元）年化配息率（%）
股票型00961FT臺灣永續高息10.37月配0.10812.5%
00878國泰永續高股息26.15季配0.6610.10%
00946群益科技高息成長11.9月配0.0585.85%
00730富邦臺灣優質高息25.43月配0.115.19%
00940元大台灣價值高息10.53月配0.0455.13%
00939統一台灣高息動能17.24月配0.0725.01%
債券型00953B群益優選非投等債9.69月配0.0617.55%
00959B大華投等美債15Y+9.35月配0.0486.16%
00984B大華優利美A債1516.31月配0.0826.03%
00966B統一ESG投等債15+13.86月配0.0685.89%
00985B群益ESG投等債0-510.25月配0.0485.62%
00986BFT金融債10+9.89月配0.0435.22%
00982BFT投資級債20+9.82月配0.0425.13%
00983B大華優利美公債2015.69月配0.0644.89%

資料來源：CMoney 資料日期：截至2026.05.04

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00961臺灣ESG永續高息 00878國泰永續高股息 00940元大臺灣價值高息 00946群益科技高息成長

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