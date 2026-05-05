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00940成交量異常放大！網揭三大原因：除息、解套與資金輪動

聯合新聞網／ 綜合報導
台股ETF00940近期成交量大幅上升，引發投資人關注。網友分析原因包括除息吸引買氣、解套賣壓以及資金輪動，顯示市場結構調整。高股息仍具魅力，但投資人對於成長型標的的興趣上升。圖／本報資料照片
台股ETF00940近期成交量大幅上升，引發投資人關注。網友分析原因包括除息吸引買氣、解套賣壓以及資金輪動，顯示市場結構調整。高股息仍具魅力，但投資人對於成長型標的的興趣上升。圖／本報資料照片

台股ETF市場近期再掀話題，其中高股息ETF00940成交量異常放大，引發投資人熱議。有網友在PTT指出，00940過去表現相對疲弱，在多頭行情中長期處於破發或低檔徘徊，甚至被部分投資人形容為「從廢到沒人關注」，但近期成交量卻仍高達數萬張，與價格表現形成強烈反差。

根據PTT網友討論，00940這波成交量增加並非單一因素，而是多重原因交織。首先是「除息題材」帶動買氣。由於00940主打高股息且採月配機制，部分投資人為了領息，在除息前進場卡位，短期內自然推升交易量。對於偏好現金流的族群而言，即便價格波動不大，仍具有吸引力。

其次則是「解套賣壓」湧現。00940自上市以來經歷一段時間低迷，不少投資人套牢在相對高點，近期隨著價格回升至接近成本區，不少人選擇出場，形成大量賣單。有網友直言，「終於可以解套趕快賣」，也反映出市場對該檔ETF信心仍偏保守。

第三個關鍵因素是「資金輪動與轉換配置」。隨著台股近年由台積電領軍大漲，市值型ETF如0050表現亮眼，不少投資人選擇從高股息ETF轉向成長型標的。討論區中也可見「還好已經換成0050」等言論，顯示資金正在不同類型ETF間移動，過程中自然放大成交量。

此外，「短線交易與當沖操作」也是推升成交的原因之一。有投資人指出，部分交易者利用00940價格波動不大的特性進行短線進出，甚至透過當沖策略累積小幅價差收益，使交易更為頻繁。

網友討論指出，00940成交量放大並不代表基本面出現重大轉變，而是反映市場結構正在調整。一方面，高股息ETF仍具穩定配息優勢，吸引特定族群；另一方面，在台股多頭與AI題材帶動下，追求資本利得的投資人逐漸轉向市值型或主動型ETF。

這也凸顯當前市場的分歧：一派重視穩定現金流，持續布局高股息；另一派則追求資本成長，轉向0050或個股。隨著資金來回流動，類似00940這類產品的成交量異常放大，未來恐仍會持續出現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00940元大臺灣價值高息 台股 ETF 月配息

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