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野村00980A領台灣邁入主動式ETF周年 全球主動式ETF進入成長爆發期

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
野村台股主動式ETF周年慶，野村投信總經理黃宏治表示，全台首檔主動型ETF─主動野村臺灣優選ETF正式開啟台灣ETF市場的新篇章。記者廖賢龍／攝影
野村台股主動式ETF周年慶，野村投信總經理黃宏治表示，全台首檔主動型ETF─主動野村臺灣優選ETF正式開啟台灣ETF市場的新篇章。記者廖賢龍／攝影

台灣主動式ETF邁入一周年！首檔主動式ETF - 主動野村臺灣優選ETF （00980A）2025年4月22日成立、5月5日掛牌，短短的一年內，台灣已經有28檔主動式ETF，規模逾新台幣5,300億元。統計顯示2025年全球主動式ETF進入爆發期，發行檔數不僅較2024年增加七成，也大幅超越被動式ETF與共同基金的發行數量。為了讓投資人同享主動式ETF周年慶的喜悅，野村投信準備了投資人到野村投信台北101辦公室打卡解任務等一系列慶祝活動。

野村投信總經理黃宏治表示，野村投信作為市場領航者，成功爭取全台首檔主動型ETF的發行，主動野村臺灣優選ETF正式開啟台灣ETF市場的新篇章，在2026年3月榮獲亞洲資產管理雜誌（Asia Asset Management）頒發台灣年度發行ETF肯定。台灣是全球ETF市場成長最快速的市場之一，主動式ETF同樣深受投資人歡迎，過去一年來，台灣已掛牌的28檔主動式ETF規模已超過新台幣4,500億元，受益人數超過150萬人，且越來越多的外資投信透過主動式ETF加入ETF市場，投資人選擇更加多元。野村投信目前已有三檔主動式ETF - 主動野村臺灣優選ETF 與主動野村台灣50ETF（00985A），以及即將於5日掛牌的主動野村臺灣高息ETF（00999A），均投資台股但投資策略各有千秋，投資人可以根據自身需求選擇，也可以互相搭配多元化配置。

野村投信投資策略部副總樓克望指出，不只台灣，主動式ETF更在全球蓬勃興起。根據晨星資料，2025年全球有接近1,000檔主動型ETF上市，較2024年上市數量增加71%；相較之下，2025年被動型ETF與共同基金僅分別上市150檔與95檔。此外，2025年全球主動型ETF流入約4,750億美金，約占全部ETF的三分之一。根據各類型產品的淨流入金額，可以歸類出兩大趨勢：第一個是收益型產品為吸金主力：衍生性商品收益（Derivative Income）位居資金流入榜首，反映在全球震盪環境下，投資人對領息與避險策略的需求。其次是回歸核心配置：大型混合型與短期債券資金流入金額位居前段班，顯示投資人將主動型ETF作為調整核心資產配置的重要工具。

樓克望指出，目前台灣的主動式ETF規模約占整體ETF市場的5%，其中，近80%資金集中在國內股票型，其次則為國外股票型與債券型。相較於全球市場，主動式ETF剛滿一周年的台灣仍有極大的成長潛力與空間，未來隨產品多樣化如債券型與國外型等，規模可望翻倍成長。

主動野村臺灣優選ETF 經理人游景德認為，美伊戰爭的修正不是熊市，而是多頭行情的健康回調，更何況AI的需求強勁，並未受到戰爭的影響。2025年下半年以來「亞洲>美國>全球」，資金越發重視「AI瓶頸」帶來的挑戰與投資機會。台灣最大優勢在於具備先進製程、散熱、CCL/PCB...等多元AI受惠題材，相比歐美與亞洲其他市場僅受惠少數或單一題材，台股已在AI浪潮中佔據絕佳位置。

台灣各類型主動式ETF比較。資料來源：TDCC基金觀測站
台灣各類型主動式ETF比較。資料來源：TDCC基金觀測站

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 00980A野村臺灣智慧優選主動式ETF

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