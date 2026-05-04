大盤今年來漲勢凌厲、市值型台股ETF交投熱絡 00923最亮眼

今年來加權指數大漲，隨著大盤不斷攀高，市值型台股ETF也交投熱絡，規模與績效更是隨指數水漲船高。進一步觀察今年來規模增加前十大市值型ETF的績效，全數繳出逾3成的報酬，其中，群益台ESG低碳50（00923）上漲43.73%，績效居冠，整體表現最亮眼。

群益投信台股ETF研究團隊表示，面對大盤走勢震盪、資金輪動頻繁的市況，投資人可透過市值型ETF來布局一籃子優質企業，除可隨大盤同步成長，也能分散風險，而規模大的市值型ETF更具備流動性佳的優勢，是兼具穩健、高效率與低成本的優質選擇。

群益投信台股ETF研究團隊指出，台灣科技企業做為全球AI產業最重要軍火供應商，想要全面參與台股AI多頭商機的投資人，短線單押個股風險較大，可優先選擇高科技占比、高 AI龍頭持股的市值型ETF，以掌握AI帶來的題材輪漲機會。

群益台ESG低碳50ETF經理人邱郁茹指出，隨著AI外溢效益擴大，除了帶動台股企業營運獲利，也推升台股表現，從晶片龍頭樂觀法說及美國科技大廠加大資本支出來看，今年投資主軸仍在AI應用落地帶來的投資機會。AI投資持續擴大，上游零件材料需求強勁，且供不應求，預期今年台股企業獲利年增率上看2成，更有逐季調高的機會。

邱郁茹表示，在市場對AI成長前景保持信心下，外資有回補台股的空間，再搭配強勁的內資動能，台股漲勢料將延續。後續可關注經濟數據變化、科技巨頭的最新財報與展望，並觀察籌碼變化，以擇優布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。