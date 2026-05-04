買00981A是投資還是找信仰？楚狂人揭「瑤池金母」神話背後3大風險

楚狂人在影音內容中，針對統一台股增長（00981A）在金管會放寬單一持股上限至25%後的影響，提出深刻的見解。

放寬25%持股上限非萬能

他首先釐清，金管會放寬單一持股上限至25%的規定，其前提是該個股占加權指數的權重必須超過10%。目前台股中僅有台積電符合此條件，其他個股仍受限於原先的10%上限。

因此，對00981A而言，新政策的影響並非讓經理人能將看好的中小型成長股押注至25%，而是能否將台積電的權重從10%提升至25%。

楚狂人指出，買進00981A等同於押寶兩件事：

1.台積電25%的被動條件（若不增加可能輸給大盤） 2.剩下的75%部位

他強調，這75%才是00981A與同類ETF拉開差距的關鍵，也是經理人選股能力的真正戰場。

換言之，經理人的差異化發揮空間，實際上是從原本的90%縮減至75%。

瑤池金母神話背後的風險

楚狂人進一步分析，00981A在這75%空間中的勝負關鍵，在於被網友封為「瑤池金母」的經理人陳釧瑤。

陳釧瑤並非一夕爆紅的網紅，而是擁有紮實研究與實戰經驗的資深經理人。

他過去操盤的統一奔騰基金及統一台灣高息優選基金，均繳出遠超大盤的亮眼績效。

然而，楚狂人提醒投資人，過去的績效不代表未來，經理人的「神」是在於過去的選股紀錄與那75%的發揮空間。

他點出，將經理人「神話」的根源往往來自於投資人的焦慮。當投資人不了解ETF的底層選股邏輯時，對經理人的信任能暫時緩解焦慮。

但危險在於，當「瑤池金母」的封號越響亮，投資人可能越會忽視市場原有的風險，決策最終淪為純粹的「信仰」。

經理人異動恐引發操作風格斷層

此外，楚狂人也提醒主動型基金潛在的「經理人接班風險」。他以富達麥哲倫基金傳奇經理人彼得·林區為例，雖然彼得·林區創造了驚人的超額報酬，但在他退休後，基金績效便回歸平庸。

投信經理人的異動是常態，若投資人將長達10年、20年的退休規劃高度仰賴特定經理人，一旦其離職，操作風格可能出現斷層。

針對00981A的潛在風險，楚狂人提出三個觀察點供投資人評估：

檢視前十大持股 除了台積電外，投資人是否認可其他重倉持股的選股邏輯。若僅憑「信仰」買進，便非理性的投資判斷。 觀察規模成長速度 當規模急速膨脹，且多數買盤基於「信仰」進場時，若市場轉向走空，容易引發恐慌性賣壓。 這可能迫使經理人砍倉應付贖回，導致「盤勢越跌、績效越差、越多人賣出」的死亡螺旋。 檢視自身部位的重複曝險 若投資人同時持有元大台灣50（0050）與00981A，甚至其他含有台積電的ETF，雖然看似分散投資，實際上對台積電的曝險程度已被大幅放大。

最後，楚狂人總結，00981A的核心競爭力在於那75%部位中經理人的選股能力；買進這檔ETF等同於押寶經理人的判斷，這並無對錯，但投資人必須清楚自己是在做投資決策還是尋找信仰。

他建議投資人除了信任經理人外，也應提早做好因應空頭市場或經理人異動的準備。

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