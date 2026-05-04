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台股4萬點居高思危！股添樂指「短線保守訊號已出現」：長線關注009805、009819

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
當台積電ADR遠期本益比與科技巨頭趨同，資金必然會尋求更具估值優勢的出口。下一階段的重心將從「 蓋廠 」轉向「 變現 」與「 供電 」。台股示意圖／中央社
當台積電ADR遠期本益比與科技巨頭趨同，資金必然會尋求更具估值優勢的出口。下一階段的重心將從「 蓋廠 」轉向「 變現 」與「 供電 」。台股示意圖／中央社

2026年5月台股寫下歷史新頁，4月份單月漲幅驚人突破20%，指數從32000點垂直噴發至40000點大關。這波由「AI基建」引發的狂熱，不僅讓觀光景點湧現報復性旅遊，更讓不少股民萌生辭職念頭。

財經YouTuber股添樂對此發出冷思考，直言現階段指數「買不下手」，投資人應採取資產配置對沖潛在的預期下修風險。

AI資本支出上修至7690億美元 半導體成火箭升空主因

股添樂分析，這波台股創高背後最強大的引擎是費城半導體指數。

隨著美股科技巨頭（Google、微軟、亞馬遜、Meta）法說會相繼落幕，今年AI相關資本支出預估已從7140億美元大幅上修至7690億美元。

這筆鉅資投入AI基礎建設，直接推升了護國神山台積電及相關半導體族群的評價。台股有一檔追蹤費半的國泰費城半導體（00830）以及多檔科技ETF都在這一個月內出現「垂直起跳」的走勢。

台股融資單日增百億 股添樂：警惕「預期打太滿」的風險

儘管市場情緒沸騰，股添樂卻觀察到隱憂。4月份台股融資餘額幾乎天天增加，甚至出現單日激增100億元的過熱訊號。

他提醒，雖然台積電目前遠期本益比約22至25倍尚屬合理，但市場對於「獲利預估」（分母）打得極滿。一旦未來發生HBM生產遞延或CoWoS產能卡關，營收認列被迫延後，目前高昂的股價將面臨劇烈震盪。

資金去化三大方向：美股應用端、能源電力與台積電供應鏈

針對手頭仍有增量資金的投資人，股添樂建議不要硬追已在高位的市值型指數，應鎖定以下三大領域：

AI落地變現端：美股大型科技股（標普500與納斯達克）目前遠期本益比相較歷史峰值仍有落差。

當AI從基建轉向應用變現，終端應用商享有的估值應高於基礎建設商。

能源電力題材：AI的盡頭是能源。股添樂看好電力基建的長週期性，推薦關注新光美國電力基建（009805）（純電力基建）或結合算力與電力的中信數據及電力（009819）。

台積電以外的供應鏈：資金正從權值股擴散至供應鏈，這也解釋了為何近期千金股與科技主題ETF（如野村臺灣新科技50（00935））表現強於大盤。

資產配置是對沖風險的唯一解法

面對4萬點的台股，股添樂強調，居高思危不代表要反手放空或全部賣光，而是要透過資產配置來強化韌性。

他認為目前台股預期已一致性看好，幾乎聽不到否認聲音，這通常是風險積聚的時刻。

投資人應維持原有部位，新增資金則分散至海外或能源題材，以確保在市場預期下修時，仍能維持心理彈性與資產安全。

◎感謝 股添樂 股市新觀點 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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