打破5月魔咒！009805 今盤中大漲逾4.3%、再創新高

儘管美股有「Sell in May」的5月魔咒，但上周美四大科技巨頭公布財報靚，AI資本支出衝破逾7,000億美元，催動美電力基建股滿血復活，4月股價全面爆發，其中，新光美國電力基建ETF（009805）追蹤的「NYSE FactSet美國電力基建息收指數」，上周四再度衝上歷史新高。

4月該指數更大漲16.0%，贏過美股那斯達克指數的15.2%，更猛超車標普500的10.4%，加上電力指標股包括GE Vernova（GEV）、Vertiv（VRT）、Quanta Services（PWR）財報報捷，表現超乎市場預期，009805今4日股價開盤直接噴出，盤中漲幅逾4.3%，最高價來到17.15元，創上市以來新高，買盤在價漲量增帶動下，午前成交張數已突破9,500張，市場買氣相當強勢。

上周美股科技財報大秀拳頭，四大雲端科技巨頭-微軟、Meta、Alphabet、Amazon公布今年第1季財報後，合計2026年AI資本支出上修至6,500~7,000億美元，再創科技史上最大AI基礎建設投資週期，市場分析師表示，4大科技巨頭龐大資本支出，直接點燃電力基建類股火力全開，繼GEV、VRT上月大秀財報亮眼成績後，電網工程龍頭股Quanta Services（PWR）同樣受惠第1季財報營收大幅超越預期，積壓訂單已創歷史新高485億美元，單日股價飆漲15%。

連帶激勵電源管理巨頭Eaton（ETN）股價衝上433.01美元、同步創歷史新高，由於美電力基建股財報表現績昂，凸顯AI算力擴張已從「晶片故事」轉向「電力實戰」，強勁的基本面預期，更驅動今年以來截至4月底止，NYSE FactSet美國電力基建息收指數狂漲38.0%，超遠車Nasdaq指數的7.1%，與S&P500指數的5.3%，反應由AI驅動的電力需求，目前正以超預期速度轉化為企業設備訂單與實質獲利，印證電力基建正處於結構性成長浪頭，今年以來美國電力基建指數及相關個股表現，有望持續噴發。

009805經理人劉恆誌表示，美國能源部今年3月宣布的SPARK計畫，加速全國電網的導體升級與輸電能力強化，使美國從燃氣渦輪機、變壓器、儲能系統到智慧電網監控設備，整條電力供應鏈都迎來結構性成長商機，另外，美股科技巨頭持續擴大AI資本支出後，美股投資人開始追逐「算力之外的瓶頸資產」，包括電力、散熱、儲能、燃料電池與電網設備，市場將這些電力基建股視為數據中心、AI算力與電力基礎設施需求外溢的最直接受益者，如果透過純美國電力基建ETF來布局實體電力資產，不僅能一網打盡AI電力基礎設施成長股，更能全面掌握這波AI基建浪潮中，最具剛需爆發的硬體成長紅利。

台新投信建議，AI產業發展已進入「電力決勝」階段，科技巨頭從搶晶片轉向搶電力，投資人若看好AI長線趨勢，卻擔心科技股估值過高與景氣波動，不妨透過電力基建ETF布局實體電力資產，直接參與AI紅利。009805透過追蹤NYSE FactSet美國電力基建息收指數，精準布局美國電網營運商、電力設備龍頭與關鍵公用事業企業，涵蓋發電、輸電、儲能、配電等完整電力生態鏈，從GE Vernova的渦輪機、Eaton的電源管理、Vertiv的資料中心散熱，到Quanta Services的電網工程，形成一條完整的「AI用電產業鏈」，兼具AI成長題材與穩定現金流特性，適合投資人以定期定額或逢回分批方式中長期布局，掌握美國電力基建結構性升級帶來的投資機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。