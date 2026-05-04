1500萬資金轉進ETF捨0050選0056「關鍵原因」曝！施昇輝：無對錯只有適合與否

有個比我年長的朋友終於決定要把定存、儲蓄險、海外基金清理一下，大概有1500萬元，改去買ETF。他問該買元大台灣50（0050），還是元大高股息（0056）？

我說：「買0056，每一季就固定把股息匯到你的戶頭，讓你花。買0050，就要自己賣股票來花費。」

他說：「我從來沒買過股票，怎麼知道該在什麼時候賣股票？該用什麼價位賣股票？我要的是不花腦筋的投資方式，所以我想買0056。」

我繼續跟他說：「但是0050就算賣掉一些，就這幾年的經驗，剩下的0050還會繼續增值，它的市值會大於0056。」

他說他不在乎增值，因為或許根本沒有機會花到增加的部分。

你可以問問自己，你是要無腦領息，還是繼續累積資產？你的決定，不一定是「對」的，但一定是「適合你」的。

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