這檔 ETF 聚焦雙「缺」題材 不到兩周受益人逾5.2萬人

AI應用加速落地，從雲端服務、AI代理到機器人等新場景快速擴張，帶動算力與電力兩大硬需求同步吃緊，相關基礎建設成為資金追逐焦點。例如算力龍頭股博通（AVGO）近一個月漲逾三成；聚焦燃氣渦輪機與電網設備的奇異維諾瓦（GEV）今年以來漲近6成，凸顯兩大題材受矚目的程度。

而在台股方面，首檔聚焦電力與算力雙題材的美股ETF、中信數據及電力ETF（009819）於4月23日掛牌，隨即引發投資人關注。根據集保結算所統計，截至4月30日止，009819受益人數已飆升至52,262人，短短數個交易日就站上5.2萬人大關，這個數字已與去年5月13日掛牌的新光美國電力基建ETF（009805）累計至今受益人數52,942人相去不遠。

法人解讀，投資人除了看好電力基建的長期剛需，也同步押寶AI浪潮下算力不足所帶來的數據中心與網通、客製晶片等新基建需求，資金不再只買發電，更開始布局算力地基。

中國信託投信表示，009819追蹤NYSE TIP數據中心及電力指數，以美國掛牌企業為主，鎖定營收與「數據中心、雲端基礎設施」及「電力基礎建設」高度相關公司，並採集中度控管機制，力求在AI新基建浪潮中，兼顧代表性與投資純度。

從成分結構來看，009819配置橫跨「算力」與「電力」兩條主軸：前十大持股包含網通與客製晶片龍頭博通權重約3成，是目前「含博量」最高的海外ETF；雲端資料庫大廠甲骨文（Oracle）約9%，以及奇異維諾瓦（GE Vernova）約8%等。

009819經理人陳雯卿指出，AI算力吃緊並非短期現象，除了晶片供應，先進封裝與高頻寬記憶體等環節也出現排隊與長約化，促使雲端業者與企業更積極擴建資料中心並提前鎖定供應鏈資源，讓「賣鏟子」的新基建公司更容易受惠。

此外，博通近期接連斬獲大型合作案，包括與Google簽下長達5年合作、並將為其開發多代AI晶片與元件；同時也傳出將提供AI模型Claude開發商Anthropic高達3.5GW TPU運算資源以滿足訓練需求；另與Meta合作開發多世代AI晶片，合作期續至2029年且初期承諾部署算力逾1GW。凸顯其在高速互連與運算晶片設計的關鍵地位。

陳雯卿認為，這類「算力軍備競賽」持續升溫，使得數據中心、網通與客製晶片供應鏈的長線需求能見度提升，也呼應009819「算力基建」投資邏輯。而在電力面向，AI資料中心耗電量攀升，帶動發電設備、電網升級與電力公用事業議價力。

陳雯卿說，近期美日啟動千億級電力合作計畫，日本將投資美國電力設施逾千億美元，相關美國電力企業可望受惠；其中包括009819成分股奇異維諾瓦、新紀元能源（NextEra Energy）、美國電力公司（AEP）等，且今年以來股價表現相對強勢，顯示AI擴張下的電力缺口，已從題材走向結構性需求，電力設備與發電廠商更常見多年期售電長約與訂單能見度提升，成為AI新基建不可或缺的一環。

值得注意的是，009819受益人數快速上升，也反映投資人策略開始轉變。過去電力基建多被視為防禦型配置，但在AI帶動下，電力與算力出現高度綁定，沒有電，就沒有資料中心；沒有資料中心，就沒有AI商業化落地。因此，市場除了延續對電力基建的偏好，也加碼布局算力不足所衍生的資料中心擴建、網通升級與雲端基礎設施需求，009819這類雙題材ETF，可望持續受到投資人關注。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。