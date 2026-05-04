台股盤中大飆1,784點刷新高紀錄 三大主動式 ETF 經理人這樣看5月行情

主動式ETF將滿周年，台股主動式ETF成為市場資金及目光的焦點。歷經台股4月大漲7,203點的歷經史上最強月線漲點，5月的第一個交易日，台股盤中再漲最高攀升至40,711點，盤中漲點衝上1,784點，刷新歷史新高紀錄。展望5月後市，三大主動式ETF發行商仍然依舊持續看多台股後市表現機會，惟須留意留意短線急漲後的震盪、AI基礎建設投資進度將牽動下半年訂單動能、通膨隱憂、川習會等。

4月來台股主動式ETF吸金逾2,000億元，光統一投信兩檔就都分別都吸金超過800億元，主動群益科技創新也超過200億元，推升整體台股主動式ETF總規模突破5,000億元關卡，而主動統一升級50也於4月底陸續進場，最新淨值為9.99元，預計在12日掛牌。

綜觀整體14檔台股主動式ETF的持有股數來看，截至4月底，包含聯電（2303）、鴻海（2317）、國巨*（2327）、台積電（2330）、旺宏（2337）、金像電（2368）、南亞科（2408）、京元電子（2449）、欣興（3037）、景碩（3189）、欣銓（3264）、日月光投控（3711）、頎邦（6147）、南電（8046）等等都榜上有名。至於相較3月底，新代（7750）、祥碩（5269）、兆聯實業（6944）、汎銓（6830）、M31（6643）、訊芯-KY（6451）、聯詠（3034）、嘉基（6715）、博智（8155）以及德律（3030）等等則是新入列。

綜合統一、群益、復華投信的台股主動式ETF研究團隊看法，核心布局仍在AI相關科技產業及其供應鏈，看好族群包含晶圓代工、設備、先進製程、先進封測、高速傳輸、IC設計、光通訊、矽光子、散熱、PCB/CCL、電源供應器、記憶體、載板等等。

主動群益科技創新經理人陳朝政指出，台股長線多頭的底層邏輯依然堅實，惟考量大盤在觸及歷史新高之際，伴隨1.4兆元的歷史天量與近1,700點的極端震幅，凸顯市場在評價高檔區間已進入劇烈的籌碼換手與估值壓力測試階段。預期加權指數短線上將打破先前的單邊上行慣性，轉向高波動的寬幅震盪與板塊間的快速輪動格局。

主動復華未來50經理人呂宏宇表示，四大CSP資本支出成長力道較預期強，強勁的投資支撐台灣AI供應鏈2026年獲利持續成長。後續需留意AI基礎建設投資進度，若供應鏈指標個股營收獲利表現不如預期，因目前股價基期較高，將增加行情波動幅度。

統一投信投研團隊表示，地緣政治風險對金融市場的影響已由恐慌轉向理性，投資人的觀測重心從美伊戰事，轉移至能源價格與原物料成本對通膨的傳導效果，並進一步評估其對企業獲利結構的潛在衝擊。因融資水位與融資使用率處於相對高檔，放大了市場對消息面的敏感度，加上台股已累積不小漲幅，若企業財報或政策面不如預期，短線可能呈現震盪甚至回檔。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。