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主動式ETF夯 今年績效前五強都漲逾六成

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

科技業財報優於預期，帶動美股那斯達克、標普500指數再創新高，台股4日也大漲，多檔主、被動式ETF紛紛創新高，其中主動式ETF由海外股票型領漲，主動式統一全球創新（00988A）最高衝到17.99元，再度改寫掛牌新高。進一步觀察主動式ETF今年績效前五強，股價漲幅都超過六成，00988A更已大漲近七成。

根據三竹資訊盤中資料，主動式ETF今日漲幅前五名由海外股票型包辦。00988A以超過5%的漲幅居首，主動元大AI經濟（00990A）、主動中信ARK創新（00983A）、主動摩根美國科技（00989A）、主動群益美國增長（00997A）均漲逾3%，整體表現亮眼。

統計至4月底，00988A今年以來績效達69.05%，不但遠勝大盤的34.74%，更是28檔主動式ETF之首。近一周漲5.19%、近一月漲43.8%、成立以來漲67.22%，各期間績效都在海外主動式ETF中居冠。

以今年績效前五名主動式ETF的表現來看，前五強的漲幅都超過六成，紛紛跑贏大盤。主動統一全球創新ETF基金經理人陳意婷指出，中東局勢對股市衝擊將逐步鈍化，市場回歸基本面驅動。短期關注5月中美會談是否如期，會談前股市震盪向上機率較高。

展望後市，陳意婷指出，AI受惠範圍已外溢至CPU及PMIC，搭配PC與工業庫存回補動能。能源設備訂單能見度已達2030年，在核能新技術商用化前，燃氣渦輪機與燃料電池為缺電解方。航太國防則由訂單增長轉向交付能力。基金主軸聚焦AI供應鏈、能源基建、國防及衛星。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 00988A統一全球創新主動式ETF 00990A主動元大AI新經濟 00983A中國信託ARK創新主動式ETF 00989A主動摩根美國科技 00997A主動群益美國增長

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