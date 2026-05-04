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存0050只是60分的選擇？陳重銘曝主動型ETF靠「這點」追求高報酬

聯合新聞網／ 不敗教主 陳重銘
財經達人陳重銘認為0050過度集中台積電僅算60分的穩健選擇，建議想追求更高報酬的投資人，可善用持股分散且具備靈活選股優勢的主動型ETF。記者杜建重／攝影
財經達人陳重銘認為0050過度集中台積電僅算60分的穩健選擇，建議想追求更高報酬的投資人，可善用持股分散且具備靈活選股優勢的主動型ETF。記者杜建重／攝影

財經達人陳重銘在影音中表示，近期很多投資人都在問，為什麼主動型ETF常被認為有機會打敗元大台灣50（0050），核心原因就在於0050的權重結構。

他指出，0050是以市值決定權重，超過六成比重集中在台積電（2330），等於整體表現很大程度受到台積電影響。

陳重銘表示，0050當然可以存，因為只要台積電表現好，0050自然也會跟著好。

不過他認為，0050比較像是「60分的選擇」，屬於穩健型配置，如果投資人希望追求更高報酬，可能就不能只滿足於這樣的配置。

他形容，0050某種程度上是被台積電「綁架」，因為資金過度集中在單一權值股，雖然穩定，但彈性相對有限。

主動型ETF的優勢

陳重銘指出，主動型ETF的好處在於持股更分散，不會過度集中在單一權值股，也不會被台積電影響過深。

此外，主動型ETF可以根據市場變化，靈活調整持股內容，去布局報酬率更高的標的，而不是被動跟著市值走。

他認為，這種「機動調整」能力，就是主動型ETF有機會超越0050的重要原因。

怎麼挑主動型ETF？

不過陳重銘也提醒，現在市場上的主動型ETF越來越多，表面上看起來選股邏輯都差不多，真正的差異仍在經理人的選股能力與策略執行。

因此，他認為投資人不能只看名稱或話題，而是要理解背後的選股邏輯與配置方式，才能真正找到適合自己的產品。

◎感謝 不敗教主-陳重銘 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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