純 ETF 組合基金登場 瀚亞投信以3／3／3配置布局成長

主要股市今年以來表現亮眼、屢創新高，但不確定性因素仍持續籠罩市場，波動風險難以避免；同時，市場上ETF檔數快速增加，也讓投資人面臨「選擇性障礙」。瀚亞投信指出，在高度不確定的投資環境下，透過股債多元配置，有助達到攻守兼備的投資效果，並適度納入台股部位，可進一步強化投資組合的上漲動能。

於4日開始募集的瀚亞環球增長ETF組合基金，為市場首檔以新台幣ETF搭配外幣ETF為主要投資架構的純ETF組合基金。不同於傳統「股六債四」的配置模式，該基金主打「3／3／3」配置策略，透過更具彈性的股債布局，提升整體進可攻、退可守的投資效率。

以歷史績效來看，統計2015年11月30日至2026年3月31日，傳統股六債四組合的累積報酬約為99.4%，而瀚亞所提出的3／3／3黃金配置，累積報酬則可達276.8%，顯示該配置在長期投資中有助提升資金運用效率與報酬潛力。

所謂3／3／3配置，是指投資組合中分別配置30%台股ETF、30%環球股票ETF與30%環球債券ETF。基金經理人陳姿瑾表示，投資團隊將依據基本面、價值面及技術面三大面向，透過多項指標進行綜合評估，全面掌握全球各區域與產業主題的投資機會，並採取「由下而上」的方式，嚴謹篩選具備潛力的全球股、債ETF標的，建構具成長性的最佳ETF投資組合。

陳姿瑾進一步指出，AI革命浪潮仍持續延燒，市場主流仍聚焦於AI概念相關族群，且隨著AI應用逐步落地，受惠產業範圍亦日益擴大。其中，台灣在全球AI供應鏈中扮演關鍵角色，使近年台股表現相對突出，後市仍具發展潛力。若投資組合中能適度納入台股ETF，有助提升整體成長動能；同時，具備主動篩選特色的台股主動式ETF，也將納入投資評估範圍，以期掌握創造超額報酬的機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。