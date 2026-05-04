買科技股ETF拉高報酬？風險變大不等於賺更多…也可能退休時間越拖越晚

Q：我想早點退休，所以想承擔多一些風險，在配置中增加一些科技股ETF來增加報酬可以嗎？

A：可以，但先要有正確認知再確認是否真的適合自己。

首先，集中單一熱門產業，承擔更高的風險，並不一定會多賺，甚至因為可能多可能少，平均預期報酬並沒有增加，平均cp值較差。

所以，這樣做的結果，的確有機會因為賺更多，讓可退休時間變早，但也有可能讓退休的時間變晚，是讓可退休時間的分布期間變廣，而平均可退休時間並沒有提早。

如果這樣的變化，是自己想要的，那這樣的選擇就適合自己。

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