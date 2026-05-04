快訊

彰化BMW狂飆奪2命新婚夫妻天人永隔 肇事男父親道歉坦承兒曾吸安

MLB／李灝宇關鍵安打攻下打點 帶動4分攻勢成為老虎贏球功臣

65歲影后實踐「奇特走路法」維持體態 減膝痛、增肌力還能活絡大腦

聽新聞
0:00 / 0:00

買科技股ETF拉高報酬？風險變大不等於賺更多…也可能退休時間越拖越晚

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
為了提早退休而重壓科技股等單一產業，高風險並不等於高預期報酬，反而會讓實際能退休的時間產生極大變數，投資人下手前需審慎評估。記者許正宏／攝影
為了提早退休而重壓科技股等單一產業，高風險並不等於高預期報酬，反而會讓實際能退休的時間產生極大變數，投資人下手前需審慎評估。記者許正宏／攝影

Q：我想早點退休，所以想承擔多一些風險，在配置中增加一些科技股ETF來增加報酬可以嗎？

A：可以，但先要有正確認知再確認是否真的適合自己。

首先，集中單一熱門產業，承擔更高的風險，並不一定會多賺，甚至因為可能多可能少，平均預期報酬並沒有增加，平均cp值較差。

所以，這樣做的結果，的確有機會因為賺更多，讓可退休時間變早，但也有可能讓退休的時間變晚，是讓可退休時間的分布期間變廣，而平均可退休時間並沒有提早。

如果這樣的變化，是自己想要的，那這樣的選擇就適合自己。

◎感謝 Ffaarr的投資理財部落格 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

科技股 ETF 退休

延伸閱讀

抱美債錯過165％飆幅！郭哲榮坦言失策揭賺錢密碼：快換0050

領息155萬還能退稅9000多！小廚師曝「拉高所得」才是重點…成功拿下千萬房

台積電（2330）吃不下！先進封裝外溢訂單狂噴…專家點名日月光與京元電受惠

存10年金融股全賣了！存股哥「高股息+市值型」二刀流：今年挑戰領百萬股息

相關新聞

存0050只是60分的選擇？陳重銘曝主動型ETF靠「這點」追求高報酬

財經達人陳重銘指出，主動型ETF因持股分散和靈活調整，可能打敗台灣50（0050）。0050的權重過度集中於台積電，限制其回報彈性。陳重銘提醒投資人挑選主動型ETF時需深入了解選股邏輯。

核心0050+00878+衛星配置00981A！知美曝「短期目標存滿百張」：追求超越大盤

隨著台股站上38000點大關，市場投資風向也迎來重大轉變。財經YouTuber知美於最新影片中宣布，已正式買下人生中第一張主動式ETF「主動統一台股增（00981A）」，並訂下存滿100張的短期目標。

買科技股ETF拉高報酬？風險變大不等於賺更多…也可能退休時間越拖越晚

科技股ETF雖可提高報酬，但高風險並不保證收益增加。專家指出，集中投資可能導致退休時間變晚，投資者需仔細評估風險與報酬均衡。

存10年金融股全賣了！存股哥「高股息+市值型」二刀流：今年挑戰領百萬股息

存股哥全數停利出清持有十年的金融股，專注轉型為高股息與市值型二刀流，目標今年達成百萬股息。他表示，隨著資產優化及再平衡，金融股已無法提供預期效益。

正二波動大？陳重銘授50：50法則：參與100％市場還能抱緊本金

陳重銘提出「50：50槓桿投資法」，建議投資者在波動大的槓桿型ETF中保持50%的現金曝險，以有效降低風險並提升收益潛力。長期看多的投資者，可透過此方法穩健參與市場。

信貸投資利率抓5％內！Ziv學長推買0050與房地產：學貸別急著還

Ziv學長建議年輕人可透過信貸投資0050大盤與房地產，但應控制利率在5%內、持有長期。低於3%的學貸不需急於還清，因投資回報率可超過學貸利率，避免過度槓桿是成功的關鍵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。