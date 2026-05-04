核心0050+00878+衛星配置00981A！知美曝「短期目標存滿百張」：追求超越大盤

隨著台股站上38000點大關，市場投資風向也迎來重大轉變。財經YouTuber知美於最新影片中宣布，已正式買下人生中第一張主動式ETF「主動統一台股增（00981A）」，並訂下存滿100張的短期目標。

知美指出，自2025年台股主動式ETF元年開啟以來，市場已從單純追蹤大盤的被動投資，演進至追求超額報酬的新階段，而00981A近一年暴漲180.6%的驚人表現，正是吸引保守投資人轉向的關鍵。

知美分析，過去台股投資人多偏好以元大台灣50（0050）或國泰永續高股息（00878）等被動式ETF作為核心持股，旨在追求與大盤同步成長並獲取穩定現金流。

被動投資的優勢在於將複雜的選股流程簡單化，且總費用率較低，但缺點則是難以獲得優於大盤的績效。相較之下，主動式ETF由專業經理人與投資團隊操盤，目標直指「超越市場」。儘管主動式ETF的經理費與保管費較貴，且不保證獲利必贏大盤，但00981A的強勁走勢已讓市場重新評估其價值。

以數據來看，00981A自2025年5月15日成立以來，發行價僅10元，至2026年4月23日市場最高價已達28.06元，帳面價格漲幅高達180.6%。

此外，該基金今年首度公佈配息，單季發放0.41元，年化配息率達8.09%，且在除息當天即完成填息，顯示出強大的填息能力與市場信心。

知美直言，當含息總報酬率能達到單年50%至60%以上時，投資人早已不在意微小的費用率差異，轉而追求實質的資產增長。

身為忙碌的竹科工程師，知美坦言過去的「衛星配置」多憑感覺操作，難以精準研究公司財報。主動式ETF的出現，正好填補了這塊空白，讓投資人能委託專業團隊研究，將省下的時間投入本業賺取更多本金。

目前知美採取「被動為主、主動為副」的策略，核心部位仍留在0050與00878，但將00981A納入衛星配置，採不定期不定額方式加碼。

截至2026年4月23日，知美已陸續買進10張00981A，總投入成本約26.6萬新台幣。儘管短線帳面呈現微幅虧損0.33%，但其看好主動選股在牛市震盪中的防禦與進攻能力。

知美最後提醒投資新手，若無法承擔高波動風險，仍應以被動投資長期跟隨大盤；但若想親自見證主動式工具是否能持續超越大盤，00981A的後續表現將是2026年台股最值得觀察的指標之一。

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