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存10年金融股全賣了！存股哥「高股息+市值型」二刀流：今年挑戰領百萬股息

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
存股哥為達成今年領取百萬股息的人生里程碑，決定將長抱十幾年的金融股全數獲利了結，透過資產再平衡轉型為「高股息加市值型」的二刀流配置，以追求更高現金流與資產成長。記者陳正興／攝影
存股哥為達成今年領取百萬股息的人生里程碑，決定將長抱十幾年的金融股全數獲利了結，透過資產再平衡轉型為「高股息加市值型」的二刀流配置，以追求更高現金流與資產成長。記者陳正興／攝影

想挑戰一個人生里程碑，就是要在今年完成一年百萬股息的目標，以目前高股息預期或已公告的升息趨勢來看，我覺得還滿有機會達成的，不過為此我也在這禮拜調整手上的持股了，把存了十幾年的金融股全數停利出清。

停利的主要原因是「資產優化及再平衡」，金融股對我來說已經完成它的使命了，讓我學會使用優質資產去槓桿，以及這十幾年來建立的存股觀念，繼續持有金融股對我目前的配置來說效益已經沒有以前那麼大，所以選擇做標的轉換。

轉換完成後可能下週買完再跟各位分享，另外我沒有看空金融股，我覺得金融股仍是相當好的資產，只是我覺得調整過後對我更有效益，讓我可以拿到更高的配息金額，也能讓更多部位去參與市值成長，讓我的配置正式轉型成高股息+市值型二刀流。

也多虧台股這一年大漲，讓我的總值跟現金流大幅提升，也才有更多彈性去做不同的配置思考。存股之路上我也仍不斷在學習，唯有如此我才有可能變得更強，至於今年百萬股息能否達成？那就年底的時候再跟大家分享有沒有完成這個目標。

◎感謝 槓桿存股哥 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

金融股 高股息 市值型 質押

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