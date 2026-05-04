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正二波動大？陳重銘授50：50法則：參與100％市場還能抱緊本金

聯合新聞網／ 不敗教主-陳重銘
專家破解正2槓桿ETF迷思，分享50：50槓桿投資法，透過保留一半現金與善用單日正向複利效果，幫助投資人在長期向上的市場中穩健放大獲利。記者許正宏／攝影
專家破解正2槓桿ETF迷思，分享50：50槓桿投資法，透過保留一半現金與善用單日正向複利效果，幫助投資人在長期向上的市場中穩健放大獲利。記者許正宏／攝影

這陣子陸續有很多人問我：「老師，元大台灣50正2（00631L）、富邦NASDAQ正2（00670L）這種槓桿型ETF波動那麼大，到底能不能買？」

我先講結論：不是商品不能買，是你對它的理解不夠深。

很多人一聽到「2倍槓桿」，腦袋就自動聯想到腰斬、歸零、沒配息。但工具沒有好壞，只看你怎麼用，會怕表示你不懂它的運作邏輯。

1. 投資要先了解曝險

什麼是曝險？就是你承受風險的投資部位。很多人買100萬的股票，曝險就是100%。但我的作法是「50：50 槓桿投資法」：假設我手裡有100萬，我只拿50萬買正2 ETF，因為它是單日正向2倍，這50萬就能發揮100萬的曝險效果，剩下的50萬現金我留著當子彈。這樣我不僅保有100%的市場參與度，手裡還有一半現金，就算大跌，心裡也穩如泰山。

2. 複利效果的數字遊戲

正2的運作是「單日正向 2 倍」，這會產生迷人的複利效果：

往上漲時：假設大盤連兩天漲10%，累積漲幅21%；但正2連兩天漲20%，累積漲幅會來到44%，超過大盤的2倍

往下跌時： 假設大盤連兩天跌10%，累積下跌19%；正2連跌兩天20%，累積下跌36%，反而小於大盤跌幅的2倍

這就是為什麼我說，長期趨勢向上時，正2的表現會讓你驚艷。

3. 波動是你的朋友 前提是你抱得住

正2真正的風險不是波動，是投資人的心理強度。很多人一跌就怕，砍在最低點，那買什麼都會賠。我在市場大跌時，反而會利用質借或預留的現金去加碼。這不是在賭博，而是放大我對市場長期看多的信念。

如果你相信一個市場長期向上，槓桿ETF就是幫你縮短奮鬥時間的工具。

◎感謝 不敗教主-陳重銘 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00631L元大台灣50正2 00670L富邦NASDAQ正2 ETF

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