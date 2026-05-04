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信貸投資利率抓5％內！Ziv學長推買0050與房地產：學貸別急著還

聯合新聞網／ Ziv學長
Ziv學長建議年輕人信貸投資應將利率控制在5%內並保留預備金，長線投入0050或房地產，並強調低於3%的學貸無須提早還清以賺取利差。中央社
Ziv學長建議年輕人信貸投資應將利率控制在5%內並保留預備金，長線投入0050或房地產，並強調低於3%的學貸無須提早還清以賺取利差。中央社

Ziv學長在影音內容中探討了年輕人是否應該透過信貸來投資。

他指出，許多長輩反對借錢投資，是因為擔心年輕人會失控消費，將借來的錢用於奢侈品或出國玩樂，最終導致負債累累。

他強調，並非所有人都適合借錢投資。他建議，除非投資人有確定能獲利的方式，否則不應輕易貸款，因為貸款本身不會提高勝率，只會放大盈虧的機率。如果投資人本來就無法在市場中穩定獲利，借錢只會讓虧損擴大。

他建議，信貸投資應選擇長期（如5到10年）會上漲的資產，將資金投入後便不再頻繁操作，並慢慢償還貸款。若無法做到長期持有，則不建議借錢投資。

信貸標的首推0050大盤與合資買房

對於信貸投資的標的，他推薦了兩條途徑：

1.投資於元大台灣50（0050）或美國標普500等大盤指數型ETF

2.透過信貸與朋友合資購買房地產

他認為，回顧歷史，投資大盤指數放個5到10年，勝率極高；而合資買房則能降低入場門檻；不過他強調，無論選擇哪一條路，都必須經過學習，不能盲目跟從。

在信貸額度方面，他提到一般貸款上限大約是月薪的22倍。若月薪4萬元，大約可貸到88萬元，有些銀行甚至可能放寬至100萬元。

針對新手，他建議直接將資金投入0050等ETF。

他認為，信貸投資某種程度上也是一種儲蓄的概念，與其購買儲蓄險需要等待漫長的歲月才能享受複利，不如提早透過信貸將未來的資金拿來運用，讓複利提早發揮效用。

信貸利率控管在5%內！保留預備金防斷頭

關於信貸利率，Ziv學長強烈建議借款利率應控制在5%以內，若能爭取到4%或3%以下更佳。

他指出，台灣人的平均信貸利率約在5%到9%之間，若能以較低的利率借款，才能有足夠的利差空間進行投資；若利率超過4%，他則不建議進行借款投資

面對網友質疑借錢投資容易失敗的說法，Ziv學長認為，失敗的主因通常是缺乏學習和系統性的投資策略。他指出，市場經歷過多次大跌（如2008年金融海嘯、新冠疫情等），但股市在跌後3到5年通常會創新高

因此，信貸投資的關鍵在於保留足夠的現金來償還銀行貸款，只要不因為急需資金而在低點被迫賣出，長期來看勝率是很高的。

他也特別提醒，投資失敗往往是因為過度槓桿和缺乏資產配置。許多人在投資初期賺錢後，會不斷增加槓桿，甚至將緊急預備金也投入股市，一旦市場回測，便容易面臨破產的風險。

他強調必須做好資產配置，將資金分散於房地產、活存及現金流中，使用閒置的貸款資金進行投資，且不應動用到保本的資金。緊急預備金的額度則可依個人情況，準備6到12個月的現金。

學貸免急還！低利貸款賺利差與債務更生機制

至於學貸是否應優先償還，他明確表示，利率低於3%的貸款（如學貸、房貸）絕對不需要提早還清

他認為，若投資的報酬率能達到5%至8%，扣除2%的學貸利率，仍有實際的獲利空間。

優先償還低利率貸款，等同於承認自己的投資能力無法創造高於貸款利率的報酬。

面對現今台股屢創新高的市場狀況，Ziv學長認為，長期來看，股市的高點只會不斷被突破。他建議投資人應具備長期的投資思維，不應因短期的波動而恐慌。

最後，若投資真的不幸失敗，他提到台灣有「債務更生」的法律機制可以協助處理債務。若欠款在1200萬元以內，且有被詐騙等特殊情況，可向法院聲請債務更生，透過判決減免部分債務並分期償還。

◎感謝 Ziv學長聊貸款 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 學貸 房貸 ETF 大盤

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