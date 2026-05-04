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抱美債錯過165％飆幅！郭哲榮坦言失策揭賺錢密碼：快換0050

聯合新聞網／ 綜合報導
分析師郭哲榮坦言近期美債操作失策，並以龜兔賽跑比喻0050與美債的長期績效差異，建議投資人將資金轉進0050以追求更高爆發力。記者曾吉松／攝影
分析師郭哲榮坦言近期美債操作失策，並以龜兔賽跑比喻0050與美債的長期績效差異，建議投資人將資金轉進0050以追求更高爆發力。記者曾吉松／攝影

分析師郭哲榮在影音節目中表示，這集核心重點是「美債賺錢的最好方式」，但他的答案不是繼續死抱美債，而是將資金轉向元大台灣50（0050）。

他坦言，自己確實曾投入約1.74億元買進國泰20年美債（00687B），也曾表示目標要賺到2200萬元才出場；不過他強調，市場對他的印象若停留在「死抱美債不放」，這是錯誤理解。

郭哲榮回顧，早在2025年4月市場恐慌時，他就曾多次在節目中提到，考慮把手上部分美債換成0050。

他表示，從去年4月至今，「美債換台股」、「美債換0050」相關說法，至少講過100次以上。

他指出，如果去年4月能在低點將美債換成0050，至今績效差距相當大。

依他的說法，0050大漲165%，而美債還原債息後約為0%，若以100萬元計算，差距約165萬元；若以1000萬元計算，少賺約1650萬元。

郭哲榮對美債看法轉變

郭哲榮也承認，這波美債操作確實有失策之處。他表示，自己沒想到川普會讓美國國家形象變差，導致全球資金與央行不願大量投資及持有美債。

他也提到，地緣政治緊張推升原油價格，進一步讓通膨升高，壓縮聯準會降息空間，這對美債價格來說是不利因素。

他強調，投資市場重點不是從不犯錯，而是出錯後能否快速調整。

因此若投資人手上仍抱著大量美債，長期來看，他認為換成0050會是較好的選擇。

0050與美債差異

郭哲榮形容，美債與0050的關係像是「龜兔賽跑」：

美債像烏龜，長期穩穩領息仍會往前走

但0050則像體格健壯、爆發力強的兔子，在財富累積賽道上，他認為烏龜跑不贏兔子

他並引用股票與債券長期報酬差異的研究觀點，強調長期投資分散型股票資產，在對抗通膨與資產累積上，表現優於債券。

不過他也解釋，自己公開持有的00687B尚未出場，原因是「誠信」...

他曾公開表示，這筆美債要等賺到2200萬元才會出場，也承諾獲利後會捐出一台救護車，因此會依照先前承諾執行。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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