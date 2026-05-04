資金湧入乾淨能源ETF

最新數據顯示，全球投資人資金正以五年來最快的速度湧向乾淨能源基金，押注伊朗戰爭將使全球更重視能源安全，並加速能源轉型。

晨星公司數據顯示，4月全球與再生能源相關的指數型基金（ETF）吸金逾30億美元，淨流入額為2021年1月來最快，使再生能源ETF的淨資產總額增至430億美元。

標普全球乾淨能源轉型指數4月表現也優於標普全球石油業指數。法國興業銀行全球股市策略主管波塞松表示，地緣意外事件層出不窮，再生能源產業回升，看來的確與能源安全有關。

Bernstein乾淨能源分析師范卡提華蘭表示，儘管能源價格上漲，短期提振石油與天然氣產業的營收，但長期而言將會造成需求毀滅，反觀乾淨能源，再生能源與電氣化的展望比之前更強。

美國銀行（BofA）3月已提高歐洲離岸電力巨擘沃旭的評等為「加碼」，強調「中東戰爭將使歐洲加強能源自主，離岸風電業將是關鍵受益者」。沃旭股價今年來已大漲37%。

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