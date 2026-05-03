聽新聞
0:00 / 0:00

豐雲學堂首辦ETF大賞 結合大戶投APP助ETF高檔配置化繁為簡

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股ETF規模突破4.5兆元，今(2026)年首季增長6,191億元。永豐金證券豐雲學堂推出首屆ETF大賞，結合「大戶投APP」數位工具，提供簡單易懂的投資知識與實用功能。專題上線平台後，瀏覽量較其他專題增長近二倍，今年熱度僅次於新手投資懶人包。

投資人挑選ETF易陷入只看短線漲跌幅或絕對配息率的盲點。為協助建立健全資產配置觀念，這次大賞跳脫傳統評價模式，改從「類型定位」、「指數設計邏輯」與「長期配置特點」出發，並劃分為三大配置主軸：

【趨勢成長與主動出擊】精選具備主動管理策略或掌握顛覆性科技等未來商機標的，適合追求爆發力的投資人；

【配置核心與穩定收穫】聚焦營運穩定的大型龍頭企業，適合打造被動收入的穩健型配置；

【風險防禦與資產配置】涵蓋優質投資級公司債與長天期公債，提升投資組合抗震力。

投資人亦可透過「大戶投APP」的數位領航工具，從快捷功能的「類股報價」進入「ETF列表」，快速篩選適合標的，並透過「ETF折溢價」功能掌握市價與淨值的偏離程度，有效避開溢價過高的非必要成本，確保每筆投資以合理價位成交，降低買貴風險。

豐雲學堂作為國內券商高口碑的財金知識平台，今年1至3月瀏覽量已突破千萬次。面對震盪成市場新常態，永豐金證券希望將複雜的金融知識與下單流程化繁為簡，實踐「翻轉金融，共創美好生活」，助投資人打造專屬的「ETF」配置策略，迎接投資新時代。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

永豐金

延伸閱讀

櫃買中心 ETF 焦點新兵專區上線 解鎖 ETF 投資新視野

00981A百萬張成交創奇蹟！主動式ETF迎戰大盤…新手老手必看的進場避雷指南

台股帶旺主動ETF權值龍頭＋中小型隱形冠軍雙軌配置核心密碼

富邦ETF 00662分割案通過 布局美科技股更靈活

相關新聞

富邦ETF 00662分割案通過 布局美科技股更靈活

台灣規模最大的海外股票ETF—富邦NASDAQ-100 ETF（00662）分割案正式拍板。富邦投信表示，該基金於4月30日召開受益人會議，最終以高贊成率通過分割方案，這次本基金執行分割作業的分割倍數

00981A規模太大難操盤？蕭碧燕拿0050破除魔咒：資金龐大反而是低檔加碼優勢

財經主播詹璇邀請「基金教母」蕭碧燕探討主動式ETF表現，蕭指出即使同一經理人操作不同基金，績效仍可能有差異。她強調資金龐大反而成為低檔加碼優勢，並不影響操作質量。對於配息基金，蕭碧燕建議一次性投入，以

主動式美股ETF 多頭進擊

美伊衝突局勢出現潛在轉圜，美股企業陸續公布財報，市場樂觀預期企業獲利表現將延續雙位數成長，激勵美股持續創高，帶動投信發行的美股ETF與基金近期表現亮眼。

海外股票型ETF 熱度升溫

儘管地緣政治干擾金融市場，AI產業估值也一度引發疑慮，不過今年以來全球主要股市表現仍多走揚，尤以最受國人青睞的美股ETF因投資標的日漸多元，吸引投資人目光。據統計，今年以來，主、被動海外股票ETF受益

兆豐ETF 00996A 單日強彈3.61% 創掛牌以來新高

台股大盤氣勢如虹帶動國內主動式操作的台股基金與ETF績效長紅。隨著資金在各板塊間健康輪動，兆豐投信旗下主動式ETF的兆豐台灣豐收（00996A）」近期表現亮眼，4月30日更展現強大的上攻爆發力，單日漲

00878配息0.66元創新高！不敗教主揭存股2大原則：下跌用力買就對了

國泰永續高股息（00878）單季配息達0.66元，年化殖利率高達10.4%，創歷史新高。財經專家陳重銘提出存股的兩大原則，強調在股價下跌時應加碼購買，並持續增加持股張數，以降低成本並增強收益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。