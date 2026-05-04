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台股市值型ETF 漲勢犀利

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

今年以來加權指數大漲34.4%，隨著大盤攀高，市值型台股ETF交投熱絡，規模與績效更是水漲船高。觀察今年以來規模增加前十大市值型ETF的績效，全數繳出逾三成的報酬，其中群益台ESG低碳50（00923）、富邦旗艦50漲幅更逾四成；2月才掛牌的凱基台灣 TOP 50 ETF ，不到三個月規模已達千億元。

群益台ESG低碳50 ETF經理人邱郁茹指出，隨著AI外溢效益擴大，除了帶動台股企業營運獲利，也推升台股表現，從晶片龍頭法說看法樂觀，以及美國科技大廠加大資本支出來看，今年投資主軸仍在AI應用落地帶來的投資機會。

AI投資持續擴大，上游零件材料需求強勁，且供不應求，預期今年台股企業獲利年增率上看兩成，更有逐季調高的機會。在市場對AI成長前景保持信心下，外資有回補台股的空間，再搭配強勁的內資動能，台股漲勢料將延續。後續可關注經濟數據變化、科技巨頭的最新財報與展望，並觀察籌碼變化，以擇優布局。

凱基台灣 TOP 50 ETF研究團隊表示，隨著推理型 AI 與 Agentic AI（AI 代理）應用逐步落地，AI 不再僅止於生成內容，而是開始承擔決策、行動與跨系統協作能力的任務型角色，實際導入企業營運流程與雲端服務架構之中。

此一轉變使算力需求由一次性訓練擴展為長時間、高頻率的推理與即時運算，進一步推升對先進運算資源的需求。在此趨勢下，GPU、高效能網路設備與高頻寬記憶體（HBM）等台廠供應鏈的訂單需求有望再提升。

根據最新數據，市場普遍預估台灣2026年GDP的成長率將達6.6%、主計處的預估數則已上修至7.7%。AI需求持續突破傳統淡旺季規律，帶動出口可望維持高檔，台廠有望繳出淡季不淡的成績單。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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