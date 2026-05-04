半導體ETF績優 00892今年來漲逾74% 稱冠股票型商品

隨美伊衝突有望緩解，市場對地緣政治風險逐步鈍化，帶動4月全球股市回升，加上台積電首季獲利大幅成長，顯示短期事件難撼AI長線趨勢。在資金回流與基本面支撐下，半導體族群表現突出，主題型ETF績效明顯領先。

以富邦台灣半導體ETF（00892）為例，今年來報酬率達74.5%，在海內外股票型ETF中居冠，也超越槓桿型ETF。隨AI需求持續擴張，半導體產業具備高技術門檻與高度集中優勢，企業營收與獲利成長能見度高，使相關ETF更具吸引力。

從產業面觀察，AI浪潮正持續推升資本支出。台積電預估2026年資本支出將達520億至560億美元，聚焦2奈米、3奈米製程及先進封裝（CoWoS）擴產，帶動設備供應鏈需求升溫，強化整體產業動能，也提升00892布局的前瞻性。

此外，測試相關族群亦成亮點。隨AI晶片與高效能運算需求攀升，帶動探針卡與測試socket市場成長，尤其MEMS探針卡因高精度與耐用性，成為高階測試主流。台廠在相關領域具競爭優勢，進一步挹注ETF成長動能。

富邦台灣半導體ETF經理人陳双吉指出，全球半導體產業正進入新一輪成長周期，市場預估2026年營收將突破1.3兆美元，其中AI應用占比上看三成，顯示產業動能已由傳統需求轉向算力驅動。此趨勢下，聚焦半導體供應鏈的ETF具備更清晰成長邏輯。

展望後市，隨利率政策趨穩與地緣政治風險降溫，資金有望回流成長型資產。法人認為，在AI長線趨勢不變下，半導體產業仍具雙位數成長潛力，建議投資人可透過00892這類兼具設備與先進製程布局的ETF，掌握AI帶動的產業升級契機，進行中長期配置。

台新臺灣IC設計ETF研究團隊表示，近年來台灣IC設計產業抓準AI趨勢，將經營重心移至ASIC、特殊應用記憶體等AI一級戰區，在AI基礎建設及供應鏈中搶占一席之地。

AI與自駕技術正引發記憶體產業的「大遷徙」，從需求端的容量暴增，到供給端的產能排擠，一場前所未有的結構性轉型正在翻轉全球記憶體市場。另外，受到即將登場的COMPUTEX刺激，加上AI應用擴大對高效能晶片需求的預期，更讓IC設計業者成為市場追逐的焦點，市場資金積極進駐，後市可期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。