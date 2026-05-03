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台股帶旺主動 ETF 權值龍頭＋中小型隱形冠軍雙軌配置核心密碼

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

台股大盤氣勢如虹，盤中一度創四萬點新高，帶動國內主動式操作的台股基金與ETF績效長紅。 觀察近期台股盤勢，資金不僅簇擁大型權值股，也積極尋找具備成長爆發力的中小型標的。法人指出，短期內指數雖處高檔，但趨勢反轉疑慮不大，逢回皆是逐步分批布局優質趨勢標的的良機。

隨著資金在各板塊間健康輪動，兆豐投信旗下主動式ETF「兆豐台灣豐收（00996A）」近期表現亮眼，4月30日更展現強大的上攻爆發力，單日漲幅高達3.6%，位居主動式ETF之冠。在強勁的動能挹注下，00996A收盤來到13.22元，寫下3月25日掛牌以來的歷史新高紀錄。

00996A經理人王仲良指出，從基本面來看，台灣企業今年獲利預估將超30%以上的成長，在全球雲端服務供應商（CSP）資本支出持續擴大的趨勢下，長線多方優勢依然明確。

針對接下來的投資布局，兆豐投信分析，隨著AI發展由前期的「模型訓練」逐步進入「終端推論」驅動階段，衍生出龐大的AI基礎設施需求。在擴產速度的限制下，許多關鍵零組件出現缺貨與漲價效應，這股獲利上修的動能正快速從大型晶圓代工廠，外溢至先進封裝、散熱模組、CPO光通訊與高階PCB等次產業。

00996A經理人王仲良表示，為了精準掌握這波供應鏈紅利，00996A在配置上極具彈性。在大型股方面，基金充分雖然含積量（台積電）僅有8.2%，但是受益提前布局其他指標型權值龍頭如聯發科等，能確保在大盤指數上攻時不掉隊；同時，團隊運用量化模型與深度產業調研，積極將選股雷達延伸至櫃買中心。

透過無死角的選股策略，00996A成功發掘出受惠於關鍵零組件缺貨潮的中小型黑馬。這種將權值龍頭的穩定增值（Beta），與中小型隱形冠軍的超額報酬（Alpha）完美結合的雙軌配置，正是其淨值能穩健創下歷史新高的核心密碼。

00996A經理人王仲良認為，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，未來可望持續享有獲利與資本雙漲利多。面對台股高檔震盪與快速輪動的常態，投資人若僅單押被動追蹤指數的產品，恐錯失次產業強漲的契機。透過布局選股靈活、能精準穿透上市櫃產業鏈的00996A，將是長線參與台股大行情的穩健選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

光通訊 兆豐 台股基金

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