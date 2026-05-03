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不配息策略受青睞 凱基ETF 009816登千億俱樂部

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

全台首檔不配息再投入的台股ETF－凱基台灣 TOP 50 ETF（009816）自2026年2月掛牌後，持續受到投資人青睞，上市後不到三個月的時間，資產總規模即突破千億元。受惠於CSP大廠持續投入AI基礎建設，美股S&P500 指數與台灣加權指數雙雙於 4月中下旬創下歷史新高，台廠供應鏈後市偏多看好。聚焦台股50強龍頭企業、並透過股息滾入再投資機制設計的凱基台灣 TOP 50（009816），成為投資人追求台股成長機會、實踐時間複利威力的佳選。

凱基台灣 TOP 50（009816）研究團隊表示，隨著推理型 AI 與 Agentic AI（AI 代理）應用逐步落地，AI 不再僅止於生成內容，而是開始承擔決策、行動與跨系統協作能力的任務型角色，實際導入企業營運流程與雲端服務架構之中。此一轉變使算力需求由「一次性訓練」擴展為「長時間、高頻率的推理與即時運算」，進一步推升對先進運算資源的需求。在此趨勢下，GPU、高效能網路設備與高頻寬記憶體（HBM）等台廠供應鏈的訂單需求有望再提升。

根據最新數據，市場普遍預估台灣2026年GDP的成長率將達6.6%、而我國主計處的預估數則已上修至7.71%。AI需求持續突破傳統淡旺季規律，帶動出口可望維持高檔，台廠有望繳出淡季不淡的成績單；雖因去年基期墊高，加上短期中東局勢仍存在不確定性，可能對全球通膨與市場需求造成影響，但就中長期而言，人工智慧及半導體仍是台灣出口成長的核心動能，經濟韌性與成長潛力可期。

凱基投信表示，凱基台灣 TOP 50（009816）在短時間內即獲得市場認同、躋身ETF千億規模俱樂部，截至3月底，受益人數更已突破74萬人，顯見投資人不僅認同不配息再投入機制，更看多台股後市成長空間。隨著科技大廠開出優於市場期待的財報、今年3月台灣出口額也以801.8億美元創下歷史新高、年增率高達61.8%。想要追求台股成長紅利，凱基台灣 TOP 50（009816）不僅聚焦台股50強，選股條件更加入企業近四季稅後純益總和大於0的機制，不讓市值大但其實並未賺錢的「虛胖企業」入選投資組合，可望追求更好的報酬表現。台股續創紅盤之際，一檔打包台廠強者的市值型ETF，無疑是投資台股的絕佳戰友。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美股 台股

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