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高股息 ETF 重返資金目光 國泰 ETF 00878 5月19日除息

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國聯準會表示利率維持3.50％至3.75％的目標區間，國泰投信指出，4月以來台股表現強勢，加權指數一度突破4萬點，顯見市場對台股仍深具信心，雖短線波動較大，但長線仍是利多格局，提醒投資人仍須保持居高思危，在配置上可採取核心與衛星配置，如以市值型標的為核心外，可搭配體質相對抗波動的高股息ETF，國泰永續高股息（00878）將在5月19日除息，並於6月12日發放配息，若想參與這次配息，最後買進日為5月18日。

00878基金經理人江宇騰指出，00878的優勢在於產業配置高度分散，不僅精準捕捉AI浪潮下的電子產業動能，更同步納入獲利表現亮眼的金融與傳產龍頭企業，提升投組的抗震能力。對於希望降低市場波動干擾的投資人，建議透過定期定額方式分批佈局00878，利用長線布局的方式攤平投資成本，根據投信投顧公會統計，截止至3月底00878定期定額人數達291,047人，與1月相比成長近2萬人，顯見00878受到喜歡長期參與台股成長機會的投資人青睞。目前00878追蹤指數的本益比與前高差幅已超過3成，與大盤相比相對處於低位階，凸顯00878投資價值。

觀察00878的成分股組成，AI相關類股合計占比達45.7%。其中，晶圓代工大廠聯電於昨日法說會釋出多項利多，包括今年首季晶圓出貨量價齊揚，毛利率與產能利用率亦同步攀升，董事會睽違6年宣布將實施買回庫藏股計畫，此外，聯電與英特爾的合作計畫進展順利，預計今年邁入初步商業生產周期，並於2027年開始貢獻營收。除了聯電，00878更深度佈局AI上中下游產業鏈，納入IC設計龍頭聯發科、組裝巨擘華碩，以及深耕PCB與IC載板的臻鼎-KY。

此外，00878持有約35%的金融股，全台13家上市金控今年第1季稅後盈餘合計達新台幣1,882億元，創下歷年同期次高。其中，中信金與元大金更刷新首季獲利紀錄，動能強勁。除一次打包上述兩家標的外，亦同步掌握國泰金、富邦金兩大金融龍頭，在AI與金融雙引擎驅動下，後市表現備受市場期待。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

基金 國泰 高股息

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