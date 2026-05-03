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富邦 ETF 00662分割案通過 布局美科技股更靈活

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北即時報導
00662 ETF分割預計交易時程。公司／提供
00662 ETF分割預計交易時程。公司／提供

台灣規模最大的海外股票ETF—富邦NASDAQ-100 ETF（00662）分割案正式拍板。富邦投信表示，該基金於4月30日召開受益人會議，最終以高贊成率通過分割方案，這次本基金執行分割作業的分割倍數目前預估為五倍，但實際執行分割倍數需依受益人會議通過當日分割後淨值計算，並以大於或等於初次發行價格的最大整數倍辦理。

00662近年受惠美國科技股強勢表現，價格持續攀升，至4月7日每張市值已達10多萬元，成為市場上具代表性的高價美股ETF之一。此次透過分割機制，預估每張價格可望回到初次發行價格新台幣20元附近，使投資人可用更低資金參與美國科技龍頭企業成長機會，提升交易便利性與資金運用彈性。

富邦投信指出，00662採不配息設計，投資收益直接於基金內再投資，有助長期累積複利效果，對於偏好長期資本成長的投資人具吸引力。此外，富邦投信亦為國內唯一同時發行槓桿型與反向型NASDAQ ETF的投信業者，產品線完整，有利投資人依市況靈活配置。

從基本面觀察，00662追蹤NASDAQ-100指數，涵蓋全球科技龍頭企業，受惠AI、雲端運算及高效能運算（HPC）需求持續成長，根據證交所統計，至4月22日資產規模已達776.93億元。在全球大型雲端服務供應商（CSP）資本支出持續擴張下，科技產業動能仍具延續性，亦使00662成為法人與散戶布局美科技的重要工具。

值得留意的是，那斯達克交易所針對NASDAQ-100指數導入「快速入市（Fast Entry）」新制，將大型新上市公司納入指數時間大幅縮短，最快15個交易日即可入列。此舉可望提升指數對產業變化的反映速度，使具高成長潛力的新創科技公司更快納入核心指數成分股。

在此制度優化下，00662可望同步受惠，不僅提升指數投資的即時性，也強化成長動能的捕捉能力。在AI產業快速演進背景下，指數納入機制加速，有助投資人更有效掌握新一波科技趨勢紅利。

富邦投信於4月30日正式公告受益人會議決議結果。預計7月29日至8月3日暫停交易，以7月29日淨值進行分割，8月4日恢復交易後，投資人可於自行開戶之證券APP查詢分割後股價及股數。整體而言，在全球科技長線趨勢不變下，透過分割與制度優化，00662中長期投資價值仍具吸引力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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