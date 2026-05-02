00981A規模太大難操盤？蕭碧燕拿0050破除魔咒：資金龐大反而是低檔加碼優勢

財經主持人詹璇依自身影音節目中，邀請「基金教母」蕭碧燕，共同探討近期市場上熱門的主動式ETF相關議題。

同一經理人操盤績效不同？

針對投資人質疑近期熱門的主動統一台股增長（00981A）與同一位經理人操盤的主動式基金為何績效有落差？

蕭碧燕解釋，即便是同一位經理人操作兩種不同的基金，其持股內容與進場時點都不會完全相同，因此績效自然會產生差異。

她分享自身經驗指出，自己主要以主動式基金作為核心投資，ETF則做為輔助。

由於ETF可以用市價買進，能確切知道當下買進的價格，因此她通常將ETF視為在市場低點時明確的加碼標的。

聊到目前許多平台推出的自動加碼機制，蕭碧燕則認為效果未必較好，與其費心去猜測淨值跌幅來設定加碼點，不如直接提高每個月的定期定額扣款金額。

她強調，如果投資金額不大，真的不需要刻意留一筆錢等著加碼，將資金攤平到每個月定時定額，持續留在市場中反而能賺得比較多，重點還是在於維持投資紀律。

破除規模魔咒！資金龐大反成低檔布局優勢

關於市場上有聲音認為如00981A這類主動式ETF規模變大後將難以推升績效，蕭碧燕對此表示不認同。

她以規模龐大的元大台灣50（0050）為例，即使每季調整成分股，市場並未因此受到太大影響。

她曾詢問過某主動式基金經理人，該經理人表示，規模大反而是一項優勢，因為當看好某檔具成長潛力的股票卻遇到下跌時，豐沛的資金讓他們有能力在低點持續買進。

蕭碧燕指出，一般投資人遇到股票下跌往往會選擇認賠殺出或苦等解套，但專業經理人若評估該股票沒問題，就會往下攤平；若有問題則會果斷認賠，透過這種機制來提升績效。

因此她認為，規模大小與好不好操作無關，購買主動型投資的關鍵在於信任經理人與團隊的專業判斷。

配息繳房貸可行嗎？三大評估重點

另外，針對許多投資人詢問能否用配息去繳房貸，蕭碧燕直言這並非不可行，但必須先理解三個重點：

1.了解息從哪裡來 2.能接受淨值的波動 3.對配息金額感到滿意 並且要認知到未來若賣掉這檔基金時，本金可能會有虧損

她指出，許多這類基金以外幣計價，每個月的配息金額並不固定，用來支付固定的房貸可能會面臨風險；且債券基金的淨值長期來看往往呈現衰退，因為它們無法填息。

此外，就算是主打穩定月配的科技型基金，在遇到股市表現不佳時也可能沒有配息，最終只能動用本金。

打造退休現金流首選平衡型 配息基金忌定期定額

對於想要打造現金流的投資人，蕭碧燕建議選擇平衡型基金或近期流行的多元配置債。

她解釋，平衡型基金因為包含了股票成分，較有機會填息，淨值也能維持相對穩定，是她個人為退休後準備現金流的首選。

而多元配置債則能讓經理人根據市場狀況靈活調整不同種類和天期的債券配置，相較於單一債券更具彈性。

最後，蕭碧燕也再三強調，購買配息型基金一定要用單筆投入，千萬不要用定時定額的方式，因為定時定額的金額通常較小，應該選擇更積極的標的來放大獲利。

◎感謝 財經主持人 詹璇依 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。