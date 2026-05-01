快訊

不斷更新／連假第2天出遊北返車潮齊發 國道避18地雷路段 好走時間曝

聽新聞
0:00 / 0:00

海外股票型ETF 熱度升溫

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

儘管地緣政治干擾金融市場，AI產業估值也一度引發疑慮，不過今年以來全球主要股市表現仍多走揚，尤以最受國人青睞的美股ETF因投資標的日漸多元，吸引投資人目光。據統計，今年以來，主、被動海外股票ETF受益人增加近32.3萬人，總人數也突破200萬人，至206萬人，寫下新紀錄。

法人分析，包括美國日本、韓國、台灣、英國、新加坡等股市，近期紛創歷史新高，帶動投信發行的海外股票ETF投資熱度跟進升溫。

群益投信美股ETF研究團隊表示，投信發行的海外股票ETF類型與投資區域多元，除了早先發行的被動式美股ETF，近一年來更有主動式美股ETF的加入，提供投資人新選擇。以主動群益美國增長ETF（00997A）來說，除了布局美股科技大廠，也關注具技術領先與市占優勢的公司，例如在非科技股中，不乏優質潛力增長產業，包括航太工業、數位金融業者等，將可透過主動選股、靈活調配布局。

統一美國50ETF經理人吳湘菱指出，統一美國50ETF所追蹤的NYSE美國50指數，上季新增成分股包括美光、科林、應用材料、奇異維諾瓦、威訊通訊、安進、英特爾。橫跨資訊科技、電力、通訊與醫療保健等產業龍頭，成分股的多元產業分散性，讓投資人可以在類股輪動時，掌握不同產業的表現。例如醫藥技術日新月異，安進為全球數一數二的醫藥大廠，雄厚的研發能力使其保持領導地位。因醫療需求相對不隨景氣波動，在科技產業景氣循環時，醫藥股也可提供一定程度的緩衝。

而新光美國電力基建ETF透過追蹤NYSE FactSet美國電力基建息收指數，布局50檔涵蓋發電設備、輸電工程、儲能系統及電力公用事業的美國企業，前三大持股GE Vernova、Vertiv及Eaton，都是電力設備與電源管理產業的全球龍頭。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國 日本 英國

延伸閱讀

台股商品夯 主動式最熱

台股ETF商品 魅力四射

10檔台高含積量股ETF規模飆新高、2檔半年大漲七成 00904漲75.9%最佳

台股 ETF 受益人周增28.1萬人創高 主動式人氣旺

相關新聞

主動式美股ETF 多頭進擊

美伊衝突局勢出現潛在轉圜，美股企業陸續公布財報，市場樂觀預期企業獲利表現將延續雙位數成長，激勵美股持續創高，帶動投信發行的美股ETF與基金近期表現亮眼。

海外股票型ETF 熱度升溫

儘管地緣政治干擾金融市場，AI產業估值也一度引發疑慮，不過今年以來全球主要股市表現仍多走揚，尤以最受國人青睞的美股ETF因投資標的日漸多元，吸引投資人目光。據統計，今年以來，主、被動海外股票ETF受益

兆豐ETF 00996A 單日強彈3.61% 創掛牌以來新高

台股大盤氣勢如虹帶動國內主動式操作的台股基金與ETF績效長紅。隨著資金在各板塊間健康輪動，兆豐投信旗下主動式ETF的兆豐台灣豐收（00996A）」近期表現亮眼，4月30日更展現強大的上攻爆發力，單日漲

00878配息0.66元創新高！不敗教主揭存股2大原則：下跌用力買就對了

國泰永續高股息（00878）單季配息達0.66元，年化殖利率高達10.4%，創歷史新高。財經專家陳重銘提出存股的兩大原則，強調在股價下跌時應加碼購買，並持續增加持股張數，以降低成本並增強收益。

AI軍備延續…海外主動式ETF領漲 00990A、00988A 4月漲幅飆四成

美國大型CSP業者AI資本支出擴張，基礎建設供應鏈營運持續上修，光通訊代表Lumentum、記憶體大廠SanDisk走揚，帶動30日主動元大AI新經濟（00990A）、主動統一全球創新（00988A）

00878配息0.66破紀錄！存股哥抱210張領近14萬：耐心等待才是贏家

國泰永續高股息（00878）本季配息達0.66元，創下新高，顯示其配息能力穩健。擁有210張的投資者預計領取約14萬股息，強調耐心持有的重要性。股價表現也因電子權值股上漲而維持強勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。