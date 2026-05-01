海外股票型ETF 熱度升溫

儘管地緣政治干擾金融市場，AI產業估值也一度引發疑慮，不過今年以來全球主要股市表現仍多走揚，尤以最受國人青睞的美股ETF因投資標的日漸多元，吸引投資人目光。據統計，今年以來，主、被動海外股票ETF受益人增加近32.3萬人，總人數也突破200萬人，至206萬人，寫下新紀錄。

法人分析，包括美國、日本、韓國、台灣、英國、新加坡等股市，近期紛創歷史新高，帶動投信發行的海外股票ETF投資熱度跟進升溫。

群益投信美股ETF研究團隊表示，投信發行的海外股票ETF類型與投資區域多元，除了早先發行的被動式美股ETF，近一年來更有主動式美股ETF的加入，提供投資人新選擇。以主動群益美國增長ETF（00997A）來說，除了布局美股科技大廠，也關注具技術領先與市占優勢的公司，例如在非科技股中，不乏優質潛力增長產業，包括航太工業、數位金融業者等，將可透過主動選股、靈活調配布局。

統一美國50ETF經理人吳湘菱指出，統一美國50ETF所追蹤的NYSE美國50指數，上季新增成分股包括美光、科林、應用材料、奇異維諾瓦、威訊通訊、安進、英特爾。橫跨資訊科技、電力、通訊與醫療保健等產業龍頭，成分股的多元產業分散性，讓投資人可以在類股輪動時，掌握不同產業的表現。例如醫藥技術日新月異，安進為全球數一數二的醫藥大廠，雄厚的研發能力使其保持領導地位。因醫療需求相對不隨景氣波動，在科技產業景氣循環時，醫藥股也可提供一定程度的緩衝。

而新光美國電力基建ETF透過追蹤NYSE FactSet美國電力基建息收指數，布局50檔涵蓋發電設備、輸電工程、儲能系統及電力公用事業的美國企業，前三大持股GE Vernova、Vertiv及Eaton，都是電力設備與電源管理產業的全球龍頭。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。