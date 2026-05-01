主動式美股ETF 多頭進擊

美伊衝突局勢出現潛在轉圜，美股企業陸續公布財報，市場樂觀預期企業獲利表現將延續雙位數成長，激勵美股持續創高，帶動投信發行的美股ETF與基金近期表現亮眼。

法人分析，儘管中東地緣政治發展，仍可能左右市場投資情緒，不過美國經濟仍展現其韌性，企業獲利也將維持強勁成長，在健康的產業輪動下，可望持續開創牛市格局。

投信發行美股主動式ETF與基金表現

根據統計，在主動式美股ETF方面，主動群益美國增長（00997A）近一周上漲2.6%，表現亮眼，00997A甫掛牌兩周左右，累計漲幅已逾一成；基金方面，瀚亞美國高科技基金近周也上漲2.5%，若將時間拉長至近一個月，漲幅則逾兩成。

群益投信美股研究團隊表示，美股向來為全球股市領頭羊，在總體經濟仍展現韌性、企業獲利成長，仍看好美股表現。另外美國政府在企業投資限制和併購審查鬆綁，也有助企業布局加速並帶動經濟和產業發展，進而延續美股多頭趨勢。

主動群益美國增長經理人吳承恕指出，近期美股企業陸續公布第1季財報，市場預期S&P500成分企業有望連續六季繳出EPS雙位數增長佳績，主要由AI概念股所驅動，成長動能也可望擴散至其他產業。

加上美股投資題材多元，不僅主導AI科技趨勢，在生技醫療、國防航太、金融科技等領域也各擁利基與商機，在資金輪動配置局勢中，主動式操作更有望掌握美股多元行情。

現階段在投資布局方面，隨著AI產業持續成長下，可留意具稀缺性的關鍵零組件，包括記憶體與硬碟、光通訊及電子零組件等領域，並輔以軟體、電力及航太相關標的，以兼顧成長動能與投組多元配置。

主動統一全球創新ETF經理人陳意婷認為，中東戰事對股市的影響有望趨於鈍化，回歸基本面，投資主軸仍是AI供應鏈、能源基建、國防及衛星供應鏈。短期關注預定5月中舉行的中美會談是否會改期，若時程無變化，在中美會談前，股市震盪向上的機率大。

台新投信表示，美國企業憑藉創新能力及產業領導地位，獲利強勁成長，分析師預估，2026年美股EPS成長率達13%，將優於歐洲、日本及中國等經濟體。尤其雲端及大型科技公司持續提高資本支出，預估今年達約6,670億美元，年增62%，AI投資進入加速階段。

美國科技巨頭近五年企業盈餘穩健成長，且增速高於股價表現，顯示股價上漲具基本面支撐。

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