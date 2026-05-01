快訊

國民黨為翻轉屏東 高層令藍委下周送周典論條款出委

夫妻8年緣盡！三立美女主播無預警宣布離婚 尪疑涉違法

斥資20億！統一超入股LOPIA掀熱議 LOPIA總經理回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

兆豐ETF 00996A 單日強彈3.61% 創掛牌以來新高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

台股大盤氣勢如虹帶動國內主動式操作的台股基金ETF績效長紅。隨著資金在各板塊間健康輪動，兆豐投信旗下主動式ETF的兆豐台灣豐收（00996A）」近期表現亮眼，4月30日更展現強大的上攻爆發力，單日漲幅高達3.61%，位居全台主動式ETF之冠。在強勁的動能挹注下，00996A收盤價來到13.22元，寫下3月25日掛牌以來的歷史新高紀錄。

觀察近期台股盤勢，資金不僅簇擁大型權值股，也積極尋找具備成長爆發力的中小型標的。對此，00996A經理人王仲良指出，從基本面來看，台灣企業今年獲利預估將超30%以上的成長，在全球雲端服務供應商（CSP）資本支出持續擴大的趨勢下，長線多方優勢依然明確。短期內指數雖處高檔，但趨勢反轉疑慮不大，逢回皆是逐步分批布局優質趨勢標的的良機。

兆豐投信分析，隨著AI發展由前期的模型訓練逐步進入終端推論驅動階段，衍生出龐大的AI基礎設施需求。在擴產速度的限制下，許多關鍵零組件出現缺貨與漲價效應，這股獲利上修的動能正快速從大型晶圓代工廠，外溢至先進封裝、散熱模組、CPO光通訊與高階PCB等次產業。

00996A經理人王仲良表示，為精準掌握這波供應鏈紅利，00996A配置極具彈性。在大型股方面，基金充分雖然含積量 (台積電（2330）) 僅有8.2%，但是受益提前布局其他指標型權值龍頭如聯發科（2454）等，能確保在大盤指數上攻時不掉隊；同時，團隊運用量化模型與深度產業調研，積極將選股雷達延伸至櫃買中心。

透過無死角的選股策略，00996A成功發掘出受惠於關鍵零組件缺貨潮的中小型黑馬。這種將權值龍頭的穩定增值（Beta），與中小型隱形冠軍的超額報酬（Alpha）完美結合的雙軌配置，正是其淨值能穩健創下歷史新高、並在單日漲幅傲視群雄的核心密碼。

00996A經理人王仲良認為，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，未來可望持續享有獲利與資本雙漲利多。面對台股高檔震盪與快速輪動的常態，投資人若僅單押被動追蹤指數的產品，恐錯失次產業強漲的契機。透過布局選股靈活、能精準穿透上市櫃產業鏈的00996A，將是長線參與台股大行情的穩健選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股基金 ETF 兆豐 台股

延伸閱讀

台股衝上4萬點...半個月5千點太兇？專家看好00400A：健康輪漲、主動式ETF吃大波段

錯過00981A暴漲沒關係！00403A挾50加150雙層選股…王牌操盤手瞄準上游半導體

台股 ETF 十強逆勢揚 00947聚焦IC設計 單日大漲3.6%奪冠

00403A狂吸800億空降主動是ETF規模亞軍！「動力哥」操盤選股邏輯大解密

相關新聞

00878配息0.66元創新高！不敗教主揭存股2大原則：下跌用力買就對了

國泰永續高股息（00878）單季配息達0.66元，年化殖利率高達10.4%，創歷史新高。財經專家陳重銘提出存股的兩大原則，強調在股價下跌時應加碼購買，並持續增加持股張數，以降低成本並增強收益。

00878配息0.66破紀錄！存股哥抱210張領近14萬：耐心等待才是贏家

國泰永續高股息（00878）本季配息達0.66元，創下新高，顯示其配息能力穩健。擁有210張的投資者預計領取約14萬股息，強調耐心持有的重要性。股價表現也因電子權值股上漲而維持強勢。

AI軍備延續…海外主動式ETF領漲 00990A、00988A 4月漲幅飆四成

美國大型CSP業者AI資本支出擴張，基礎建設供應鏈營運持續上修，光通訊代表Lumentum、記憶體大廠SanDisk走揚，帶動30日主動元大AI新經濟（00990A）、主動統一全球創新（00988A）

兆豐ETF 00996A 單日強彈3.61% 創掛牌以來新高

台股大盤氣勢如虹帶動國內主動式操作的台股基金與ETF績效長紅。隨著資金在各板塊間健康輪動，兆豐投信旗下主動式ETF的兆豐台灣豐收（00996A）」近期表現亮眼，4月30日更展現強大的上攻爆發力，單日漲

主動式台股ETF 漲勢犀利

台股今（2026）年4月上漲22.7%，今年來漲幅34.4%，連帶也讓以電子零組件為主要持股的主動式ETF受惠。Cmoney資料顯示，主動式台股ETF4月成績單出爐，12檔主動式台股ETF股價漲幅優於

高價ETF 又要分割了

近年來美股及台股走大多頭格局，相關ETF價格節節攀升。其中，元大全球AI（00762）昨（30）日收在99.9元新高價，5月有望進入百元俱樂部；而規模最大的海外股票型ETF富邦NASDAQ（00662

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。