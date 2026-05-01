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00878配息0.66元創新高！不敗教主揭存股2大原則：下跌用力買就對了
＊原文發文時間為4月30日
財經專家「不敗教主」陳重銘在影音內容中表示，國泰永續高股息（00878）的股價與配息雙雙創下新高，單季配發0.66元，單次配息率達2.6%，年化殖利率更是高達10.4%。
針對高股息ETF的投資操作，陳重銘指出基本上需掌握兩大原則：
第一是成本要低
建議投資人在遇到股價下跌時用力加碼，或是透過定期定額的方式買在平均值，並利用領到的股利來進一步降低持股成本。
第二個原則則是張數要多
他強調張數累積多了投資才會比較有感，因此呼籲投資人領到股利後，記得要再買回去投入市場。
至於00878是否適合長期投資，陳重銘給予明確的肯定答案；他強調，在該檔ETF股價與股利皆創新高的態勢下，投資人只要持續存股就對了。
◎感謝 不敗教主-陳重銘 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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