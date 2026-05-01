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AI 軍備延續 海外主動式 ETF 領漲 00990A、00988A 4月漲幅飆四成

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

美國大型CSP業者AI資本支出擴張，基礎建設供應鏈營運持續上修，光通訊代表Lumentum、記憶體大廠SanDisk走揚，帶動30日主動元大AI新經濟（00990A）、主動統一全球創新（00988A）等海外主動式ETF新高表現。

主動元大AI新經濟、主動統一全球創新最新規模分別約274.12億、241.44億，為目前最具代表性海外主動式ETF。受惠於AI基礎建設爆發，30日股價改寫新高，統計4月漲幅突破四成以上。

大型CSP業者資本支出持續大幅提升，包括Alphabet將2026年全年資本支出上調至1,800到1,900億美元，隱含年增率為102%；微軟則預計2026財年資本支出大幅年增129%至1,900億美元，帶動盤面AI主流包括光通訊、記憶體盤後延續上漲，題材面有利主動式ETF憑藉強勢股續漲。

00990A與00988A的前兩大持股Lumentum、SanDisk，高度受惠AI 基礎設施進入大規模建置期，光通訊Lumentum受惠高速傳輸需求，財報超乎市場預期；SanDisk 則在「NAND 超級周期」推升下，目標價獲大型機構大幅調升，兩檔股票今年以來分別上漲逾470%、780%。

法人指出，AI基礎建設大廠持續傳出捷報，顯見硬體需求全面噴發，由於AI供應鏈投資題材多元，主動式ETF除了不受限指數選股外，亦能積極加碼當下強勢個股，進而取得領先傳統科技指數漲幅。00990A今年以來績效55%，大幅領先NASDAQ 100、FANG等科技指數。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國 光通訊 元大

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