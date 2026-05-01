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台股 ETF 破4.5兆 豐雲學堂首辦「ETF 大賞」熱潮席捲

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

台股ETF規模突破4.5兆元，今年首季增長6,191億元。永豐金證券「豐雲學堂」推出首屆「ETF大賞」，結合「大戶投APP」數位工具，提供簡單易懂的投資知識與實用功能。專題上線平台後，瀏覽量較其他專題增長近二倍，今年熱度僅次於新手投資懶人包。

過去投資人挑選ETF，易陷入只看短線漲跌幅或絕對配息率的盲點。為協助建立健全資產配置觀念，本次大賞跳脫傳統評價模式，改從「類型定位」、「指數設計邏輯」與「長期配置特點」出發，並劃分為三大配置主軸：

第一，【趨勢成長與主動出擊】精選具備主動管理策略或掌握顛覆性科技等未來商機標的，適合追求爆發力的投資人。

第二，【配置核心與穩定收穫】聚焦營運穩定的大型龍頭企業，適合打造被動收入的穩健型配置。

第三，【風險防禦與資產配置】涵蓋優質投資級公司債與長天期公債，提升投資組合抗震力。

投資人亦可透過「大戶投APP」的數位領航工具，從快捷功能的「類股報價」進入「ETF列表」，快速篩選適合標的，並透過「ETF折溢價」功能掌握市價與淨值的偏離程度，有效避開溢價過高的非必要成本，確保每筆投資以合理價位成交，降低「買貴風險」。

「豐雲學堂」作為國內券商高口碑的財金知識平台，今年1-3月瀏覽量已突破千萬次。面對震盪成市場新常態，永豐金證券希望將複雜的金融知識與下單流程化繁為簡，實踐「翻轉金融，共創美好生活」，助投資人打造專屬的「ETF」配置策略，迎接投資新時代。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 數位

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