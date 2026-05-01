00878配息0.66破紀錄！存股哥抱210張領近14萬：耐心等待才是贏家

＊原文發文時間為4月30日

國泰永續高股息（00878）配息破紀錄！公告本季配息0.66！上一季配息是0.42，將配息級距直接往上提升一個檔次，來看一下00878有沒有本錢配這麼多？目前收益平準金0.4、資本平準金10.07，可分配金額非常充足。

今天（4/30）收盤價25.39是歷史最高收盤價，這一個月也靠聯電、聯發科、日月光等重磅成分股大漲，讓目前股價走勢還是維持在一個強勢區間上，原本股性穩定的00878竟靠電子權值股帶飛，真是出乎意料之外。

我目前持有210張，成本均價20.27，帳面報酬約107萬（25%），本季預計領息$138,600，是我存878五年多來第一次單筆破10萬的股息，而且沒想到一次就超過10萬那麼多，加上還有45張復華台灣科技優息（00929），6月領息金額可以突破14萬。

沒意外的話我會繼續股息再投入，只不過投入對象是元大台灣50（0050），把股息丟到市值型讓它更有爆發力，然後等券商放寬後我會再繼續上槓買進。以目前0050約90塊的股價來看，14萬股息等於配了1.5張0050給我。

本大利小利不小，本小利大利不大，本大利大利更大，去年股價20-21平盤了一整年，配息也沒有特別突出，很多人都放棄下車了，我則是加碼買了81張00878，現在看根本是被我買在超級便宜的價格，還是那句話，機會與財富始終留給願意耐心等待的人。

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