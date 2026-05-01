主動式台股ETF 漲勢犀利

台股今(2026)年4月上漲22.7%，今年來漲幅34.4%，連帶也讓以電子零組件為主要持股的主動式ETF受惠。Cmoney資料顯示，主動式台股ETF4月成績單出爐，12檔主動式台股ETF股價漲幅優於大盤，前五強漲幅都高達40%以上。

4月主動式台股ETF前五強漲幅依序為00981A主動統一台股增長（45.1%）、00994A主動第一金台股優（43.1%）、00987A主動台新優勢成長（43.0%）、00991A主動復華未來50（42.9%），及00995A主動中信台灣卓越（42.6%）等。

位居冠、亞軍的主動統一台股增長及主動第一金台股優兩檔ETF不僅在4月漲幅分別高達45.1%、43.1%，今年以來漲幅亦分別高達70.67%、68.20%，雙強亦是今年股價表現領頭羊。ETF股價表現也帶動規模與發行張數的成長，主動統一台股增長新增規模成長137.2%，主動第一金台股優選規模成長高達178%。

4月有12檔主動式台股ETF股價漲幅優於大盤，除主動野村臺灣優選與主動野村台灣50外，其餘十檔4月30日收盤價皆創新高，凸顯主動式ETF在多頭行情中的操作優勢。

投資人挑選投資標的更加重視產業投資是否能搭上市場主題列車，同時能反應在股價表現，也因此投資關注績效、配息，琵琶別抱、變心的速度，或是集中火力加碼跟風的速度也變快。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。