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高價ETF 又要分割了

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

近年來美股及台股走大多頭格局，相關ETF價格節節攀升。其中，元大全球AI（00762）昨（30）日收在99.9元新高價，5月有望進入百元俱樂部；而規模最大的海外股票型ETF富邦NASDAQ（00662）昨日分割案正式拍板，擬將「一拆五」，群益臺灣加權正2（00685L）也將進行分割投票。

盤點目前的高價ETF概況，主要集中在台股及美股兩大市場上，台股有富邦摩台、富邦臺灣加權正2、群益臺灣加權正2、富邦台50、元大電子、永豐臺灣加權、元大MSCI台灣、元大中型100；美股則有富邦NASDAQ正2、元大S&P500正2、統一FANG+、富邦NASDAQ等等。

近年來高價ETF分割頻頻，包含完成分割的元大台灣50、富邦科技、國泰臺灣加權正2、元大台灣50正2等，ETF期望透過分割機制，讓每張回到初次發行價格，投資人可用更低價位參與，提升交易便利性與資金運用彈性。

富邦投信表示，富邦NASDAQ昨日召開受益人會議，最終以高贊成率通過分割方案，分割倍數目前預估為五倍，然實際執行分割倍數，需依受益人會議通過當日分割後淨值計算，並以大於或等於初次發行價格的最大整數倍辦理。

這檔ETF預計7月29日至8月3日暫停交易，以7月29日淨值進行分割，8月4日恢復交易。整體而言，在全球科技長線趨勢不變下，透過分割與制度優化，中長期投資價值仍具吸引力。

群益臺灣加權正2分割議案也進行中，預計於5月15日舉辦受益人大會，由於群益臺灣加權正2發行價10元，是市場上台股正2 ETF中最低的，因此分割後將可能成為市場上小資最能入手的二倍槓桿ETF。

受惠於美國科技大廠財報陸續報喜，元大全球AI主要持股包括英特爾、Google等股價走揚，其中，英特爾4月來累積漲幅達105%，帶動元大全球AI近期表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 元大 富邦

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