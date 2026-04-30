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4月主動式台股ETF前五強漲幅逾40% 00981A、00994A今年大漲約70%

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

台股4月份上漲22.7%，今年以來上漲34.4%，主動式台股ETF去年推出至今，至上周五總投資人數達187萬人，人氣火熱，投資人數持續攀升，究竟各檔主動式台股ETF的投資表現如何呢？

4月份月結成績單出爐，CMoney資料顯示，4月份有12檔主動式台股ETF股價漲幅優於大盤，前五強依序為主動統一台股增長（00981A）、主動第一金台股優（00994A）、主動台新優勢成長（00987A）、主動復華未來50（00991A），及主動中信台灣卓越（00995A）等，漲幅都高達40%以上，

其中，位居冠亞軍的00981A、00994A不僅在4月份漲幅分別高達45%、43%，今年以來股價漲幅亦分別高達70.67%、68.20%，雙強亦是今年股價表現領頭羊。股價表現帶動規模與發行張數的成長，00981A主動統一台股增長新增規模高達1,370.9億元，00994A主動第一金台股優模成長率高達178.6%，4月兩檔主動式台股ETF分別位居新增規模及總規模成長率榜首。

法人觀察，主動式台股ETF交易便利程度高，加上近期台股行情變動快速，政策加持，與海外AI投資動能充足，投資人挑選投資標的更加重視產業投資是否能搭上市場主題列車，同時能與反應在股價表現，也因此投資關注績效、配息，琵琶別抱、變心的速度，或是集中火力加碼跟風的速度也變快。

主動第一金台股優ETF經理人張正中指出，這波台股攻高，受惠政府政策利多釋放，及美股科技業持續釋放強勁資本支出支撐，近期台股高檔震盪，電子權值股高檔盤整，不過，類股仍見健康輪動，台股居高謹慎、順勢操作、把握類股輪動投資機會，長線持續看好受惠AI剛性需求，資金布局焦點受惠股，如：先進製程、伺服器、記憶體，及AI邊緣算的相關標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 ETF 00981A主動統一台股增長 00994A主動第一金台股優 00987A主動台新優勢成長 00991A動復華未來50 00995A中信台灣卓越成長主動式ETF

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