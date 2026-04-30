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主動野村臺灣高息ETF 5月5日起掛牌上市

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

證交所表示，由野村投信募集發行的主動野村臺灣高息（00999A）ETF，將於5月5日掛牌上市，並得辦理融資融券。

證交所表示，根據送件資料顯示，本檔ETF主要投資於國內股票市場，以兼顧穩定股息收益與資本成長為投資的雙重目標，並採主動式管理方式，透過基本面研究與量化分析結合的投資流程，動態調整投資組合配置，以因應市場環境變化並提升整體報酬潛力與股息收益來源。

證交所表示，包含上述ETF，集中市場掛牌上市ETF將達219檔(含被動式ETF 195檔及主動式ETF 24檔)。國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

證交所 基本面

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