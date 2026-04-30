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新一波高息ETF大戰開打 00878配息創雙高

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

國泰永續高股息（00878）最新一季度配息出爐，根據國泰投信30日進行國泰永續高股息第一階段配息公告，每受益權單位擬配發0.66元，以30日收盤換算，單季配息殖利率為2.59%，配息金額以及單季配息率都刷新有紀錄來新高。

國泰永續高股息實際配息金額將在5月14日公告、5月19日為除息交易日、6月12日為收益分配發放日。

國泰永續高股息在每年2月、5月、8月、11月除息，成立至今已經除息22次，平均單季配息金額為0.35元，過去單季最高配息金額為0.55元；單季配息率平均1.7%，過去單季最高配息率為2.41%。過去四個季度都有完成填息，分別為34個交易日、12個交易日、25個交易日、43個交易日。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

國泰 高股息 配息 00878國泰永續高股息 ETF

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