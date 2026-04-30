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美國經濟不衰退！00981D經理人曝震盪市況避風港：先求穩拿票息

聯合新聞網／ 綜合報導
聯準會連續三次維持高利率不變，中信投信建議在股市波動加劇的環境下，可將具備高票息與短存續期優勢的非投等債納入配置以穩固現金流。記者杜建重／攝影
聯準會連續三次維持高利率不變，中信投信建議在股市波動加劇的環境下，可將具備高票息與短存續期優勢的非投等債納入配置以穩固現金流。記者杜建重／攝影

美國聯準會（Fed）最新利率決策出爐，聯邦基金利率目標區間維持在3.50%～3.75%不變，為今年以來連續第三次按兵不動，且在通膨尚未更明確回到目標前，短期政策基調仍偏向「先觀察、利率維持較久」。對此中國信託投信表示，觀察美國經濟數據表現依舊強韌，雖有通膨隱憂，但降息空間仍存，在高利率環境延續、股市波動仍大的情境下，資金更重視穩定現金流與抗震能力，非投等債因票息相對較高，可望成為市場關注焦點。

主動中信非投等債（00981D）經理人陳昱彰指出，美國非投等債市場自2000年以來規模持續擴張，至2026年第一季達約1.4兆美元、累計增幅約146%，顯示投資人對非投等債配置具有長期需求，有助支撐非投等債市場的資產角色與流動性表現。在聯準會維持利率不變、且美國經濟未見衰退徵兆的情況下，非投等債可望兼具「收益」與「相對抗波動」的配置價值。

針對市場配置方向，陳昱彰表示，非投等債具備票息率較高、存續期間相對短等特性，對利率波動的敏感度相對較低，更適合作為震盪市況下的收益型配置；從今年以來表現也可觀察到，非投等債總報酬相對優於投資等級債與公債，顯示資金正在重新評價其在資產配置中的角色。

陳昱彰指出，若以宏觀環境來看，聯準會聲明仍描述美國經濟活動擴張、就業穩定，代表景氣並未走向急速轉弱；在此情境下，債券投資的核心仍是「先把票息拿穩」，同時等待利率或信用利差出現有利變化所帶來的潛在價差機會。 尤其非投等債多屬企業融資工具，當經濟維持韌性、企業基本面未明顯惡化時，市場對其風險溢酬的要求有機會下降，進一步支撐價格表現。

展望後市，陳昱彰提醒，短線仍須留意能源價格與地緣政治對通膨的推升效應，是否讓各國央行的「高利率維持更久」時間拉長；同時，日本央行雖維持利率不變，但投票結構與通膨展望上修已使政策訊號偏鷹，若後續真的朝升息靠攏，匯率與資金流向波動可能加大，投資人更需要透過多元資產分散風險。其中債券不只是避險工具，更是資產配置中穩定現金流的重要來源。在股債平衡架構下，非投等債於今年多次市場震盪中，已展現相對抗跌與收益撐底的效果，因此相對具備投資價值，值得投資人納入資產配置一環。

日均成交量>5000張之非投等債ETF今年以來報酬率

股票代號股票名稱今年以來報酬率(%)
00945B凱基美國非投等債1.60
00981D主動中信非投等債1.33
00953B群益優選非投等債1.27
00981B第一金優選非投債1.04
00985B群益ESG投等債0-50.82

資料來源：CMoney，2026/04/28

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00981D主動中信非投等債 美國聯準會 通膨

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