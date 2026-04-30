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台股四月飆漲逾7千點！摩根00401A 強勢攻堅站穩12元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

無視美伊談判陷入膠著，四月以來台股卻「大放電」！截至30日，台股過去一個月內的漲幅已達22.7%、大漲7,203點，當中電子零組件的漲幅不但明顯優於大盤指數，部分成分股的漲幅甚至還超越半導體的龍頭台積電（2330），連帶也讓以電子零組件為主要持股的主動式ETF受惠，成為四月台股反彈行情下的大贏家。

根據證交所公開資訊顯示，過去一個月以來，台灣加權指數的漲幅為24.24%，但電子零組件指數在同期的漲幅卻為49.46%，當中的前十大成分股的漲幅，甚至還全面超越半導體龍頭台積電在同一時期的23.86%。影響所及，以相關持股為主要部位的台股主動式ETF也同步受惠，就連四月才掛牌的兩檔台股主動式ETF－00400A與00401A，淨值也紛紛從10元站上12元。

摩根台灣鑫收益主動式ETF經理人沈馨表示，雖說半導體算力仍在AI發展的過程中扮演關鍵角色，但在AI由下而上的五層蛋糕結構（能源、晶片、基礎設施、模型、應用）中，電力能源才是支持上層算力與應用的基礎。在這個結構下，台廠的電源供應族群不僅受惠伺服器的電源模組升級，現在其業務範圍更延伸至電力傳輸與散熱題材。

沈馨補充，以台達電（2308）為例，該股今年來的漲幅已超過100%，明顯超過半導體龍頭台積電的將近40%，顯示由AI驅動的能源需求不但已成為市場共識，更成為繼半導體之後，推動台股的另一支主力大軍。隨著AI需求貢獻營收占比持續擴大，也有助於電源供應與相關類股的毛利率與評價面提升。

沈馨表示，除了台達電以外，包括健策（3653）等散熱模組廠，在今年也是台股的強勢族群之一，這也間接推動電子零組件指數從年初至今上漲98.7%，明顯領先台股指數的37.1%；顯見電源與散熱模組廠，正從過去的代工與低毛利生態，重新定位為具備高技術門檻利基產業，這都可望吸引投資人的資金持續流入，並帶動相關的投資機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台達電 台積電 摩根 00401A摩根台灣鑫收益

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