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00878今年很強！本季預估配息0.66元重返榮耀…網卻酸：二代健保感謝您

聯合新聞網／ 綜合報導
國泰永續高股息（00878）公告預估配息0.66元引發熱議，支持者大讚重返榮耀且股價轉強，但也有網友狠酸配息只是左手換右手還要扣稅。記者余承翰／攝影
國泰永續高股息（00878）公告預估配息0.66元引發熱議，支持者大讚重返榮耀且股價轉強，但也有網友狠酸配息只是左手換右手還要扣稅。記者余承翰／攝影

國泰永續高股息（00878）公告最新預估配息，每受益權單位預計配發0.66元。根據公告資訊，參與配息最後申購日為2026年5月18日，除息交易日訂於5月19日，預定發放日則落在6月12日。

由於00878過去曾因配息與績效表現受到市場檢視，本次0.66元的配息金額出爐後，立刻在網路上引發熱烈迴響，也讓市場風向明顯轉為正面。

不少投資人認為，受惠於近期成分股漲勢不俗，00878不僅股價表現轉強，配息數字也優於預期，成功重聚高股息ETF的高人氣；但也有部分股民出面提醒，ETF配息本質仍是資產轉換，並非憑空多出來的額外資金。

支持者認為，00878這次配息有驚喜，加上股價表現同步轉強，確實有重返榮耀的味道「878今年不錯 不酸他」、「高股息56跟878兩個都不錯」、「這檔好穩 很適合長輩」、「哇 配蠻多的」、「比預期好，不錯」、「00878今年很強」；也有人直接表示，領息就是現金流，「左手右手又如何 有領息就好了」。

不過也有網友維持高股息ETF老問題的批評，認為配息只是左手換右手，「 二代健保感謝您」、「左手掏好多給右手」、「把原本就是是你的錢發給你，然後還要扣稅呵呵」、「成分股吃到很多大飆股 不過ETF配息就是左右換右手」；也有人拿主動式ETF比較，認為資金若追求成長，未必一定要放高股息。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 季配息 ETF 二代健保補充保費

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